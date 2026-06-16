Genova. Si è svolto ieri pomeriggio, alla presenza della sindaca Silvia Salis e dell’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante, il sopralluogo congiunto del Comune di Genova e del Municipio Media Valbisagno al nuovo palazzetto dello sport alla Sciorba, di cui la conclusione dei lavori è prevista per fine giugno.

L’opera è stata realizzata nella sua interezza: sia il volume palestra che il volume spogliatoi sono sostanzialmente pronti; invece, oltre ad un minimo di finiture, resta da concludere la posa della superficie di gioco interna in taraflex e la sistemazione della pavimentazione esterna in autobloccanti. L’edificio, poi, è stato concepito per essere completamente NZEB, nearly zero-energy building (edificio a energia quasi zero), così come previsto dalla misura del PNRR M5C2 i3.1 – “Sport e inclusione sociale”, e si presenta strutturalmente e funzionalmente indipendente dagli impianti sportivi limitrofi.

“Il sopralluogo ci restituisce l’immagine di un’opera ormai vicina al completamento e molto attesa dal mondo sportivo genovese – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis – la nuova palestra della Sciorba sarà una struttura moderna e realizzata secondo standard energetici elevati, pensata per dare nuove opportunità alle società sportive, alle ragazze e ai ragazzi e a tutte le persone che vivono lo sport nella quotidianità. Parliamo di un investimento importante, superiore agli 8,4 milioni di euro, finanziato in larga parte con risorse europee del PNRR e con un contributo diretto del Comune per oltre 1,5 milioni di euro. Un intervento che dimostra quanto sia importante continuare a investire sugli impianti sportivi, perché gli spazi in cui si fa sport sono anche luoghi di educazione, salute, socialità e crescita. La Sciorba è già oggi un polo sportivo centrale per Genova, con questa nuova palestra aggiungiamo un tassello importante alla qualità dell’offerta sportiva cittadina e restituiamo alla città uno spazio nuovo”.

“Finalmente il polo della Sciorba si è arricchito con questa struttura all’avanguardia, con servizi moderni che fanno del palazzetto un vero e proprio punto di attrazione per gli sportivi di tutta la città, a partire dagli abitanti della Valbisagno – dichiara l’assessore a Lavori pubblici, Manutenzioni e Opere strategiche e infrastrutturali, Massimo Ferrante – Siamo orgogliosi che questo investimento importante abbia portato a un risultato così significativo e di impatto, di cui potranno beneficiare direttamente i nostri cittadini. Gli impianti sportivi sono inoltre un vettore di sviluppo economico di cui il quartiere in primis potrà beneficiare”.

“Siamo molto contenti e soddisfatti di questo intervento che valorizza la vocazione sportiva che la Media Valbisagno da sempre ha e soprattutto vuole potenziare e far continuare a crescere – afferma il presidente del Municipio IV – Media Valbisagno, Lorenzo Passadore – Questo spazio va ad aggiungersi agli altri esistenti: tutto il municipio, da Prato a Staglieno, ha numerosi impianti, palestre, campi sportivi che hanno un ruolo sociale importante, perché lo sport va inteso come momento e luogo di aggregazione per tutte le età e presidio importante sul nostro territorio”.

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Palazzetto sport Sciorba

La realizzazione del nuovo palazzetto è stata finanziata in parte con i fondi PNRR (per 6,9 milioni di euro) e in parte con fondi propri del Comune di Genova (per circa 1,5 milioni, di cui 800mila euro mediante mutuo con l’Istituto Credito Sportivo). Il palazzetto ospiterà una palestra polivalente per il gioco di basket, pallavolo e calcio a 5, oltre a una tribuna fissa. Il collaudo del nuovo impianto si terrà entro l’anno, mentre l’avvio della nuova gestione, a seguito di bando di gara, è previsto per il primo semestre 2027.