Scambio culturale Sestri Levante-Santa Cruz: prorogato al 19 giugno il termine per candidarsi

Sestri Levante. C’è ancora tempo per candidarsi al progetto di scambio culturale internazionale tra il Comune di Sestri Levante e la città di Santa Cruz, in California con cui Sestri ha da tempo un patto di amicizia. Il Comune ha prorogato al 19 giugno 2026, ore 12, il termine per la presentazione delle domande, originariamente fissato al 5 giugno, per consentire una partecipazione più ampia tra gli studenti interessati.

L’iniziativa offre a tre ragazzi maggiorenni residenti a Sestri Levante l’opportunità di trascorrere un periodo presso famiglie americane tra il 15 luglio e l’8 agosto 2026, nell’ambito di uno scambio fondato sul principio di ospitalità reciproca: prima gli studenti statunitensi saranno accolti in Liguria, poi i ragazzi italiani raggiungeranno la California. A ciascun selezionato è riconosciuto un contributo spese di 1.000 euro.

Possono partecipare gli studenti senza debiti formativi nell’anno scolastico appena concluso e con una famiglia disponibile ad accogliere un coetaneo americano. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sestri Levante.