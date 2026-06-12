Sayf a Palazzo Ducale chiude il ciclo di incontri “Cantautori, pop e rap. Punti di vista”

Genova. Sayf, la rivelazione della 76esima edizione del Festival di Sanremo, sarà a Palazzo Ducale per l’appuntamento di chiusura del ciclo Proseguono gli appuntamenti del “Cantautori, Pop e Rap. Punti di vista”, curato da Roberto Vecchioni e Margherita Rubino. Martedì 16 giugno, a partire dalle 18.30 nella Sala del Maggior Consiglio, dialogherà con lo storico Nando Fasce e con il giornalista Claudio Cabona. Musica tra Genova e Mediterraneo, questo il titolo dell’appuntamento che è ad ingresso libero su prenotazione online sul sito www.palazzoducale.genova.it

Con questa rassegna Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura ha voluto avviare una riflessione sulla musica ligure, a partire dal cantautorato al versante pop fino al rap che si afferma negli anni Novanta e che a Genova ha presto molti interpreti importanti, come Izi, Tedua e Vaz Tè, poi Moreno, campione di Freestyle, poi Alfa, Bresh, e il rapallese Sayf, protagonista del Festival di Sanremo di quest’anno.

Classe 1999, Sayf è nato a Genova da mamma tunisina e papà italiano e ha vissuto per gran parte della sua vita a Rapallo. Fin da giovanissimo si è avvicinato alla musica, imparando a suonare la tromba e appassionandosi al rap. Nel 2017 ha contribuito a fondare il collettivo Luvre Muzik, insieme ad altri artisti come il genovese Zero Vicious. Nel 2024 ha fondato il collettivo Genovarabe insieme a Helmi Sa7bi, Sossy, Marvin e Vincè, con cui ha realizzato numerosi pezzi. Successivamente acquisisce visibilità sulla scena nazionale nel 2025, dopo aver firmato un contratto con ADA / Warner e aver pubblicato l’EP Se Dio vuole e i singoli Pachamama (con Rhove) e Chanelina soubrette (con Disme ed Ele A). Ha collaborato in seguito con l’artista genovese Bresh a Erica, traccia dell’album Mediterraneo, uscito all’inizio di giugno 2025. Poco dopo è uscito il singolo Sto bene al mare, un featuring di Marco Mengoni con Sayf e Rkomi (co-autori del brano). Nel febbraio 2026 ha partecipato per la prima volta in gara al 76º Festival di Sanremo con il brano Tu mi piaci tanto, e si è aggiudicato il secondo posto in classifica.