Dare voce alle voci, il 22 giugno una nuova campagna e il bilancio del percorso del progetto “Sapere X Agire”

Genova. “Sapere x Agire – Laboratorio per attivisti della sostenibilità” è un progetto realizzato grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha coinvolto ragazze e ragazzi under 30 desiderosi di incidere concretamente sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Il percorso di formazione gratuita, confronto e co-progettazione realizzato nel 2025 e 2026 “volgerà al termine” lunedì 22 giugno 2026, ma la progettualità proseguirà attraverso quello che sarà l’impegno dei giovani di SXA e della cooperativa, nei prossimi mesi. Dalle ore 17 alle 19, al Genova Blue District in via del Molo 65, la Bottega Solidale realizzerà un evento pubblico con ospiti che porteranno altre testimonianze sul tema della sostenibilità e darà spazio al lancio della campagna “Dare Voce alle Voci”.

Il laboratorio per attivisti, nato con l’obiettivo di promuovere una cittadinanza attiva e responsabile, ha accompagnato i partecipanti in un percorso di formazione e confronto sui temi della sostenibilità, della giustizia sociale, dell’economia e della cittadinanza attiva. Attraverso incontri con esperti, attivisti e professionisti provenienti da diversi ambiti, le ragazze e i ragazzi hanno avuto l’opportunità di approfondire le sfide del presente e conoscere esperienze capaci di generare cambiamento.

L’evento finale, oltre a essere momento di restituzione pubblica dei risultati, sarà anche l’occasione per lanciare “Dare Voce alle Voci”, la campagna ideata e sviluppata dai partecipanti, condividendone gli obiettivi, il metodo e le prime azioni previste. Nella seconda fase del progetto, il gruppo di giovani ha infatti potuto sperimentare in prima persona strumenti di comunicazione, progettazione e partecipazione attiva per stimolare una maggiore consapevolezza collettiva.

Il pomeriggio sarà inoltre un importante spazio di dialogo e dibattito sul significato dell’attivismo contemporaneo, offrendo spunti di riflessione sul ruolo che ciascuno può svolgere nella costruzione di una società più equa, inclusiva e sostenibile.

Il talk, moderato da Giuditta Nelli, Cultural Project Manager de La Bottega Solidale e responsabile del Centro Nazionale Educazione Altromercato, vedrà la partecipazione di: Marta Fracasso, presidente di Altromercato; Massimiliano Solano, presidente della Cooperativa Valdibella; Federico Anghelé, direttore della sede italiana di The Good Lobby; Francesco Faccini, docente di Scienze Geologiche presso l’Università di Genova e Sara Segantin, giornalista, scrittrice ed European Climate Pact Ambassador. Assieme rifletteranno sul valore dell’impegno civile come strumento di trasformazione sociale e ambientale.

Questo appuntamento non sarà semplicemente la restituzione dei risultati di un percorso formativo, ma un vero e proprio punto di partenza. Dopo la presentazione, infatti, il gruppo di Sapere X Agire continuerà a sviluppare e alimentare la campagna attraverso contenuti, interviste e testimonianze, mantenendo viva l’attenzione e stimolando il cambiamento sui temi della sostenibilità e della giustizia sociale.

Il progetto nasce come sviluppo di esperienze formative precedenti e consolidate di Bottega Solidale, in stretta connessione con le attività del CNEA (Centro Nazionale Educazione Altromercato) che la cooperativa ha progettato e implementato per la rete nazionale dei soci consorziati di Altromercato. Durante il percorso di formazione sono stati coinvolti numerosi partner e rappresentanti delle organizzazioni del territorio che hanno contribuito alla didattica del progetto: Altromercato, Banca Etica, Fair, Legambiente, Cittadini Sostenibili e Genova che osa.

L’attività è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo attraverso il bando rivolto a Scuole di politica, nato proprio per favorire l’ampliamento della partecipazione democratica attiva delle cittadine e dei cittadini e il supporto ad una cittadinanza informata, con un’attenzione specifica per le giovani generazioni.

La Bottega Solidale Altromercato è attiva a Genova dal 1990. Dalle prime botteghe e bancarelle, ha avviato un percorso che si è sviluppato in molti ambiti: dal commercio equo all’economia carceraria, dalla formazione alla produzione, dallo sviluppo del design all’importazione di prodotti, dai convegni internazionali alle attività di formazione nelle scuole. Oggi gestisce a Genova due botteghe del mondo, consolidati punti di riferimento per acquisti consapevoli e solidali nel nostro territorio. http://www.bottegasolidale.it