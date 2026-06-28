Santa Margherita, controlli rafforzati sulla movida: sei denunce tra alcol, droga, coltelli e motorini rubati

Santa Margherita. Un dispositivo di sicurezza ha presenziato nei luoghi più sensibili della cittadina rivierasca durante la notte scorsa. I carabinieri della Compagnia di Santa Margherita Ligure hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, alla prevenzione dei reati predatori e alla tutela della sicurezza dei cittadini e della movida notturna del fine settimana.

Il bilancio dell’operazione, che ha visto l’impiego di numerose pattuglie con l’esecuzione di “posti di controllo” alla circolazione stradale strategici, ha portato alla denuncia in stato di libertà di 6 persone: un 25enne marocchino, che ha causato un sinistro stradale con feriti, all’arrivo dell’autoambulanza si è allontanato per eludere i controlli. La sua fuga è durata poco: i militari infatti lo hanno intercettato poco lontano e dopo averlo sottoposto al test alcolemico hanno accertato un tasso superiore al limite consentito; Tre italiani dai 20 ai 60 anni sono stati controllati alla guida dei propri motocicli e sono risultati avere il tasso alcolemico superiore al consentito; un cittadino magrebino, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Lo stesso a seguito di controllo nelle vie centrali è stato sorpreso con un coltello “a farfalla” con lama di 9 centimetri occultato nelle tasche dei pantaloni. L’arma è stata sequestrata; un 21enne italiano è stato sorpreso a bordo di un motociclo rubato, asportato lo scorso 22 giugno nei pressi della stazione ferroviaria dove il proprietario lo aveva parcheggiato. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e il veicolo è stato restituito all’avente diritto.

Durante lo stesso servizio, sono stati segnalati alla Prefettura di Genova, quali assuntori di sostanza stupefacente, due 23enni italiani, i quali sono stati sorpresi con della sostanza stupefacente del tipo hashish.