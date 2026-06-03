Musica a Sant’Anna, da questa sera al 6 giugno concerti nello “scrigno” di Castelletto

Genova. Un viaggio tra melodie, suoni, parole e visioni, in uno dei luoghi più raccolti e suggestivi di Genova. Il Festival “Musica a Sant’Anna”, manifestazione nata dalla collaborazione tra Genova Sinfonietta, il Convento di Sant’Anna e l’Antica Farmacia Sant’Anna, torna dal 3 al 6 giugno ad animare piazzetta Sant’Anna e il sagrato della chiesa, spazi fuori dal tempo e di immutata bellezza.

Dopo il successo riscosso negli scorsi anni, il Festival si conferma uno degli appuntamenti più attesi del panorama culturale genovese, capace di coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio attraverso quattro giorni di concerti, guide all’ascolto e incontri a ingresso libero con prenotazione consigliata mediante l’apposito form disponibile su www.erboristeriadeifrati.it

Il titolo della quarta edizione, “Bright Star”, richiama la celebre poesia di John Keats: una meditazione sulla luce, sull’amore e sul desiderio umano di permanenza davanti alla fragilità dell’esistenza.

«Di una stella non sappiamo neppure se è viva nello stesso momento in cui la guardiamo. Possiamo conoscere solo quella luce, che pulsa, come un messaggio in una bottiglia di infinito. Domande senza risposta e il calore umano che le fa ardere prima che si spengano, sono il filo conduttore del concerto di apertura del Festival, che vedrà protagonista l’orchestra d’archi di Genova Sinfonietta con un organico talvolta arricchito da fiati e percussioni. Sarà l’occasione per ascoltare una costellazione di oggetti sonori dal Settecento alla contemporaneità, accomunati da un inquieto slancio verso l’ignoto», dichiara Martina Romano, Presidente Genova Sinfonietta, associazione culturale nata nel 2022 come spazio di condivisione armonica della cultura e della bellezza in ogni sua forma.

Ad aprire il Festival, mercoledì 3 giugno alle 19 nella chiesa di Sant’Anna, sarà il concerto inaugurale “Alle giovani vittime”: un intenso percorso musicale tra memoria, dolore, contemplazione e speranza affidato all’orchestra d’archi Genova Sinfonietta. Il programma si apre con la Simple Symphony op. 4 di Benjamin Britten, riflessione sonora sospesa tra silenzio e mistero, seguita dalla prima esecuzione assoluta di Inno senza pianeta di Matteo Manzitti. La dimensione spirituale prosegue con Cantus in memoriam Benjamin Britten di Arvo Pärt, intenso omaggio al compositore inglese e con il Salve Regina di Domenico Scarlatti, interpretato dalla meravigliosa voce del mezzosoprano Giulia Beatini. A chiudere il concerto sarà The Unanswered Question di Charles Ives, meditazione sonora sul senso dell’esistenza e sul mistero dell’uomo.

«Musica a Sant’Anna è un appuntamento dal grande valore culturale e civile, lo dimostra ancora una volta scegliendo di aprire questa edizione con un concerto dedicato alla memoria di tante vite spezzate troppo presto – afferma la sindaca di Genova Silvia Salis – È un tema doloroso, difficile, ma necessario in un momento storico in cui il mondo ci sta mostrando immagini e tragedie alle quali non possiamo mai abituarci: ogni giorno facciamo i conti con bambini uccisi nelle guerre, ragazzi mandati a morire sotto le bombe, giovani vite spezzate nel Mediterraneo durante viaggi di speranza».

«Non dobbiamo mai dimenticare che ogni volta che un’esistenza così breve viene interrotta con lei se ne va anche una possibilità di futuro – prosegue Salis – L’arte e la musica non possono cancellare il dolore, ma possono aiutarci a elaborarlo senza voltare lo sguardo altrove. Eventi come Musica a Sant’Anna, quindi, possono essere uno spazio di riflessione su ciò che ci appare ingiusto e talvolta insopportabile. Per questo ringrazio Genova Sinfonietta, l’Antica Farmacia di Sant’Anna, il Convento dei Frati Carmelitani Scalzi e tutti gli artisti coinvolti per aver costruito un programma che unisce qualità artistica e attenzione al presente».

Il festival prosegue giovedì 4 giugno, sempre alle 19, quando il sagrato della chiesa si trasformerà in crocevia di suoni, culture e linguaggi con “Crossover”: il violino di Giulio Plotino e il bandoneon di Victor Villena intrecceranno le sonorità di Johann Sebastian Bach e Maurice Ravel per arrivare alla travolgente passione del tango di Astor Piazzolla.

Venerdì 5 giugno alle 19, in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova “Parole spalancate”, andrà in scena “Parole e note dell’inquietudine” con Fabio Vernizzi (pianoforte), Riccardo Barbera (contrabbasso) e Claudio Pozzani (voce). A seguire, alle 21.15, nella chiesa, la pianista Valentina Messa presenterà “Let’s dance!”, un itinerario musicale dedicato al profondo legame tra musica e danza nel tempo e nel mondo.

Musica a Sant’Anna si chiuderà sabato 6 giugno. Alle 19, la violoncellista, compositrice e cantante irlandese Naomi Berrill porterà sul sagrato “Naomi Berrill Solo”, viaggio sonoro tra Bach, Björk, Andrea Parodi, Radiohead e sue composizioni originali. Gran finale alle 21.15 nella Chiesa con “Inferno da camera – Dante in 3D”, spettacolo teatral-musicale di e con il Musicattore Luigi Maio insieme ai musicisti Francesco Bagnasco (violino), Federico Manca (pianoforte) e Luigi Tedone (fagotto) per un affascinante viaggio tra Dante, Liszt e teatro musicale.

«La nuova edizione del Festival Musica Sant’Anna dà continuità all’ottimo percorso intrapreso negli scorsi anni, all’insegna della valorizzazione del contesto storico e paesaggistico di Genova grazie alla magia della musica» commenta Simona Ferro, vicepresidente della Regione Liguria con

delega alla Cultura e Spettacolo. «Questa rassegna è ormai un appuntamento immancabile nel panorama culturale genovese e ligure – prosegue Ferro – Lo dimostra l’ampio successo riscosso in termini di partecipazione di pubblico e di apprezzamento: la capacità di affiancare il gusto della tradizione all’innovazione e di mescolarli con preziosi momenti di riflessione e di profonda intensità emotiva saranno anche quest’anno le carte vincenti di questa manifestazione».

La manifestazione si svolge con il patrocino e il sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova, Genova Città dei Festival e Camera di Commercio di Genova.

Come nelle precedenti edizioni, anche quest’anno Musica a Sant’Anna offrirà l’opportunità di scoprire un luogo della città ricco di storia e fascino. Nelle quattro giornate della rassegna, alle 16.30, saranno proposte visite guidate gratuite al Complesso monumentale di Sant’Anna, al presepe artistico, al roseto e all’Antica Farmacia dei Frati Carmelitani Scalzi. Le visite saranno condotte da Frate Ezio, custode dei tradizionali metodi di cura con le erbe, insieme a Silvia Piacentini, architetta, Laura Rudelli, storica dell’arte e Mariangela De Marco, conservatrice dei beni culturali. A seguire, alle ore 18, nel loggiato antistante l’Antica Farmacia, si terranno le guide all’ascolto curate da Genova Sinfonietta e dai suoi musicisti.

E’ consigliata la prenotazione attraverso l’apposito form disponibile su www.erboristeriadeifrati.it