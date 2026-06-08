Sanità, Uil Fp all’attacco: “Il Galliera sempre più guscio vuoto a favore del San Martino”

Genova. “Dieci anni di scelte discutibili, anche da parte di Regione Liguria, stanno distruggendo quello che per tutti è sempre stato l’ospedale dei genovesi. La struttura è diventata il bersaglio perfetto delle politiche espansionistiche del San Martino (ora AOM)” – denuncia la UIL FP.

Secondo il sindacato, l’allarme trova conferma nelle recenti dichiarazioni, che vedrebbero declassare l’attività chirurgica del Galliera a “minore”, e nella decisione di non comunicare tempestivamente i nominativi dei vincitori del concorso metropolitano per infermieri, come peraltro imposto da ANAC, di cui il San Martino era, non titolare, ma capofila.

“Il tutto viene agevolato dalle decisioni della Giunta Regionale, all’interno di un asse strategico che sta scientemente smantellando i servizi dell’ospedale di Carignano con l’obiettivo di accentrare le risorse. Questo disegno segue la cessione del centro trasfusionale, un’operazione già conclusa, e quella del laboratorio di analisi, in via di perfezionamento.

Si riduce così il Galliera a un guscio semivuoto, privato della sua storica identità”, dichiara Marco Deidda, Segretario Aziendale UIL FP.

In questo clima di incertezza che si respira da anni al Galliera, i risultati del “concorsone” per infermieri rischiano ora di infliggere il colpo di grazia. La procedura si sta trasformando in un vero e proprio bando di esodo: la mancanza di tutele e la perdita di attrattività della struttura rischiano di determinare una fuga potenziale di circa 140 unità, privando i reparti di quasi il 25% dell’intera dotazione infermieristica. Senza interventi immediati, il collasso operativo sarà inevitabile.

“Già oggi – prosegue Marco Vannucci, Segretario Generale UIL FP Genova – il Galliera è obbligato a tagliare servizi essenziali, ridurre l’attività chirurgica, depotenziare il Pronto Soccorso e cancellare posti letto di degenza. Tutto questo avviene a scapito del diritto alla salute dei cittadini genovesi, peggiorando ulteriormente le condizioni di lavoro già drammatiche del personale ormai costretto da anni ad affrontare continue riorganizzazioni con i disagi che ne conseguono.

Non si può barattare la salute delle persone e le condizioni di lavoro in nome di una presunta ottimizzazione delle risorse”.

La UIL FP chiede con forza alla Regione Liguria di bloccare immediatamente questo progressivo svuotamento di competenze. Difendere il Galliera, la sua chirurgia e i suoi reparti significa difendere il diritto universale alla cura di una comunità che non è disposta a vedere il proprio ospedale storico ridotto a un guscio vuoto.