Sanità, liste d’attesa e privatizzazioni: incontro pubblico con Vittorio Agnoletto e Gianni Pastorino

Genova. Martedì 23 giugno alle ore 17.30, presso il Bi.Bi. Service di Genova (Via XX Settembre 41/3P), si terrà l’incontro pubblico “Sanità pubblica tra diritti, mercato e privatizzazioni”, promosso a partire dal libro “L’industria della salute” di Vittorio Agnoletto.

L’autore dialogherà con il consigliere regionale della Liguria Gianni Pastorino sui grandi temi che attraversano oggi il sistema sanitario: il progressivo indebolimento della sanità pubblica, le liste d’attesa, il rapporto tra pubblico e privato, l’accesso alle cure e le prospettive future del Servizio Sanitario Nazionale e della sanità ligure. L’incontro sarà introdotto da Francesca Greco, medico anestesista.

“La sanità pubblica sta attraversando una fase delicatissima e credo sia necessario tornare a discutere apertamente delle scelte che hanno portato a questa situazione – dichiara Gianni Pastorino – Ogni giorno incontriamo persone che rinunciano a curarsi, che attendono mesi per una visita o un esame, oppure che sono costrette a rivolgersi al privato per ottenere prestazioni che dovrebbero essere garantite dal servizio pubblico. Non si tratta di episodi isolati ma di un fenomeno strutturale che mette in discussione il principio stesso di universalità del diritto alla salute.

Per questo – prosegue Pastorino – il confronto con Vittorio Agnoletto rappresenta un’importante occasione di approfondimento e di discussione pubblica. Il suo libro analizza i meccanismi che stanno trasformando la salute da diritto a mercato e ci aiuta a comprendere come gli interessi economici e le privatizzazioni incidano concretamente sulla vita delle persone. Credo sia fondamentale costruire consapevolezza e confronto attorno a questi temi, perché la difesa della sanità pubblica non riguarda soltanto gli operatori del settore ma tutte le cittadine e tutti i cittadini”. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza.