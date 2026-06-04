Migrazione sanitaria, a Genova il primo centro gratuito per pazienti fuori regione

Genova. Apre un nuovo presidio dedicato alla migrazione sanitaria nel centro di Genova. Sabato 6 giugno alle 10.30, in largo della Zecca 3-4R, sarà inaugurato il Centro Servizi SVS “La Banchina che non c’è”, primo punto stabile e gratuito in Liguria pensato per accogliere pazienti e familiari in arrivo da altre regioni, con particolare attenzione ai flussi dalla Sardegna e dal Mezzogiorno.

Il progetto è promosso da S.V.S. Viaggi per la Salute ODV, associazione nata a Nuoro nel 2021 per occuparsi della migrazione sanitaria in tutte le sue dimensioni. Il centro nasce in un locale di proprietà comunale assegnato tramite bando pubblico nel 2023 ed è patrocinato dalla Provincia e dal Comune di Nuoro.

Genova, da anni, rappresenta uno dei principali poli sanitari del Centro-Nord per i pazienti provenienti da altre regioni. In questo quadro, l’area pediatrica dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini è uno dei riferimenti nazionali più rilevanti, con migliaia di famiglie che ogni anno si spostano per cure specialistiche. Il nuovo centro si inserisce proprio in questa dinamica, con l’obiettivo di dare una forma strutturata all’accoglienza.

“Da oggi i pazienti e le famiglie che approdano qui per ragioni di salute trovano una ‘banchina’ stabile, gratuita, di prossimità”, ha detto Renato Pischedda, presidente di SVS, sottolineando l’idea di trasformare la città in un approdo organizzato per chi arriva per cure.

I numeri aiutano a definire la dimensione del fenomeno. Secondo le elaborazioni della Fondazione Gimbe, oltre 20.000 cittadini sardi ogni anno si spostano per motivi sanitari, con una spesa familiare complessiva che supera i 100 milioni di euro annui. Una quota significativa riguarda la pediatria, con trasferimenti verso Genova e altri centri del Nord.

Dietro le statistiche, il progetto insiste sulla dimensione sociale della mobilità: famiglie che si dividono tra ospedali e casa, spostamenti improvvisi, costi indiretti e carico organizzativo. È a questa fascia che il centro intende rivolgersi con servizi gratuiti di orientamento e supporto.

Il legame tra SVS e Genova nasce nel 2021, durante il percorso del “700mila Passi”, iniziativa simbolica partita da Nuoro che ha contribuito a costruire connessioni con realtà del territorio genovese e nazionale, tra cui la rete solidale legata al Gaslini e il circuito Fondazione La Band degli Orsi, oltre alla rete A Casa Lontani da Casa.

Il centro di Genova prevede attività continuative, almeno tre giorni a settimana per cinque ore al giorno. Le funzioni principali includono accoglienza e orientamento, supporto alle pratiche di rimborso previste dalla normativa sulla mobilità sanitaria interregionale e dalla L.R. 26/91, spazi di sosta per i familiari e un osservatorio dedicato alla migrazione sanitaria.