Anche Annalisa e Spiderman testimonial della campagna per la donazione del sangue

Genova. Anche la popstar Annalisa e il supereroe Mattia Villardita – lo Spiderman dei bambini – sono tra i talenti local che presteranno il proprio volto per la campagna estiva della Regione Liguria per invitare i cittadini a donare sangue prima di partire per le vacanze.
La campagna sarà presentata ufficialmente venerdì 26 giugno alle 14.30 in sala trasparenza in piazza De Ferrari. Parteciperanno il presidente Marco Bucci, la sindaca di Genova Silvia Salis e Vanessa Agostini coordinatrice del centro trasfusionale ligure dell’ospedale policlinico San Martino di Genova.
Ci sarà anche Mattia Villardita volontario attivo da anni nel sociale e al fianco di Regione Liguria nelle campagne sulle donazioni.
Partecipano alla campagna estiva di Regione Liguria personaggi pubblici di fama nazionale e non solo.
Anche Annalisa si è esposta lanciando un messaggio sui social di Regione invitando i cittadini liguri a donare, oltre che ringraziando i donatori che contribuiscono con il gesto del dono a salvare molte vite.
La campagna prenderà il via nei prossimi giorni con altri ospiti a sorpresa.