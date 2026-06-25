Tenta il furto in casa ma resta incastrato nei rovi: lo salvano i poliziotti

Genova. Un uomo di 42 anni è stato arrestato la notte scorsa per tentato furto in abitazione. È successo in via dei Bedinotti, a San Martino, a segnalare la presenza di un intruso nel giardino della sua casa è stata la proprietaria, una donna che poco prima delle 23 ha notato dei movimenti sospetti.

Quando l’uomo si è accorto che nell’appartamento c’era qualcuno ha provato a nascondersi, addentrandosi nel terreno e restando alla fine incastrato in un cespuglio di rovi.

È lì che lo hanno trovato gli agenti delle volanti, che hanno dovuto aiutarlo a liberarsi e lo hanno poi affidato a un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Graffi ed escoriazioni sono stati medicati e l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Gli agenti, una volta dimesso, lo hanno accompagnato negli uffici della questura dove è stato trattenuto.