  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Nella notte

Tenta il furto in casa ma resta incastrato nei rovi: lo salvano i poliziotti

A segnalare la presenza di un intruso nel suo terreno è stata la proprietaria, una donna che poco prima delle 23 ha notato dei movimenti sospetti

polizia notte volant

Genova. Un uomo di 42 anni è stato arrestato la notte scorsa per tentato furto in abitazione. È successo in via dei Bedinotti, a San Martino, a segnalare la presenza di un intruso nel giardino della sua casa è stata la proprietaria, una donna che poco prima delle 23 ha notato dei movimenti sospetti.

Quando l’uomo si è accorto che nell’appartamento c’era qualcuno ha provato a nascondersi, addentrandosi nel terreno e restando alla fine incastrato in un cespuglio di rovi.

È lì che lo hanno trovato gli agenti delle volanti, che hanno dovuto aiutarlo a liberarsi e lo hanno poi affidato a un’ambulanza per il trasporto in ospedale. Graffi ed escoriazioni sono stati medicati e l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Gli agenti, una volta dimesso, lo hanno accompagnato negli uffici della questura dove è stato trattenuto.

Più informazioni
leggi anche
polizia notte volant
Gli interventi
Prima l’inseguimento e l’incidente, poi il furto in appartamento: doppia denuncia per due baby ladri
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.