San Martino, incendio nel laboratorio di anatomia patologica: nessuna evacuazione dai reparti

Genova. Un incendio si è verificato oggi presso il Laboratorio di Anatomia Patologica, ubicato al secondo piano del Padiglione IST dell’Ospedale Policlinico San Martino. L’evento – circoscritto ad un solo locale del reparto – è stato prontamente gestito grazie al corretto funzionamento del sistema antincendio, che ha consentito l’immediato intervento delle squadre interne e dei Vigili del Fuoco. Le operazioni si sono svolte tempestivamente e hanno permesso di mettere rapidamente in sicurezza l’area interessata.

Non si è resa necessaria l’evacuazione dei pazienti ricoverati nei reparti della Struttura e non si registrano conseguenze per le persone presenti.

Non è prevista una riduzione delle attività in quanto le stesse verranno prese in carico dalle altre strutture presenti all’interno del Policlinico. Come fa sapere la direzione del policlinico, sono attualmente in corso tutte le verifiche tecniche necessarie per accertare le cause dell’accaduto e per definire le tempistiche del completo ripristino delle condizioni operative e di sicurezza del Laboratorio.