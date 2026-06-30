San Martino, detenuto aggredisce agente della Penitenziaria e gli rompe uno zigomo

Genova. Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito martedì mattina nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Martino da un detenuto che gli ha rotto lo zigomo con un pugno.

La denuncia arriva dal segretario della Uil Fp Fabio Pagani: “Si tratta dello stesso detenuto che, durante la permanenza negli istituti di La Spezia e Genova Marassi, avrebbe già aggredito una ventina di appartenenti alla Polizia Penitenziaria. Ristretto per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia ed estorsione, è ricoverato da circa un mese presso il reparto psichiatrico dell’ospedale”

L’uomo, dice ancora Pagani. ha assalito i due agenti di servizio, concentrando la propria furia su uno di loro. Un pugno violentissimo al volto gli ha provocato la frattura dello zigomo e gravi lesioni facciali. L’agente è stato soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, dove i sanitari gli hanno diagnosticato una prognosi di sette giorni.

“Siamo davanti a una vergogna nazionale. Lo Stato continua a mandare allo sbaraglio gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria, costretti ogni giorno a fronteggiare soggetti con gravissime patologie psichiatriche senza strumenti adeguati, senza protocolli efficaci, senza un adeguato supporto sanitario e senza reali garanzie di sicurezza. È una situazione non più tollerabile”, conclude Pagani, che chiede “provvedimenti immediati per mettere in sicurezza il personale e garantire una gestione adeguata dei detenuti affetti da gravi patologie psichiatriche e con elevata propensione alla violenza”.