Celebrazioni per San Giovanni Battista, l’omelia dell’arcivescovo sulla “povertà silenziosa”

Genova. “La realtà di Genova ci parla con chiarezza. Ci dice che Genova invecchia. La Liguria continua a essere la regione più anziana d’Italia e l’indice di vecchiaia ha raggiunto livelli che non hanno eguali nel nostro Paese. In questo scenario, si configura in maniera incisiva il tema della solitudine. È una povertà silenziosa, che trascende le generazioni e oggi accompagna l’uomo in tutte le fasi della sua vita. Non è solo mancanza di compagnia: è perdita di legami, di senso della vita, di appartenenza alla società. Nel tempo della “cultura dello scarto”, chi non produce o non efficiente rischia di essere dimenticato, o fatica a trovare il proprio posto nella società”.

È uno dei passaggi dell’omelia dell’arcivescovo di Genova, Marco Tasca, durante la messa solenne per celebrare il santo patrono San Giovanni Battista. Dopo le tradizioni folkloristiche, tra cui il falò di martedì sera in piazza Matteotti, oggi la processione e la messa nella cattedrale di San Lorenzo, alla presenza di molte autorità oltre che di cittadini e turisti.

“San Giovanni Battista è un appuntamento di grande valore religioso, storico e culturale, che rappresenta una delle espressioni più autentiche dell’identità genovese e del profondo legame che unisce la città al mare. Questa tradizione, custodita e tramandata nel tempo, racconta una storia di fede, comunità e appartenenza, e merita di essere preservata e trasmessa alle future generazioni”, ha detto il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che nel pomeriggio ha preso parte alla processione con le reliquie del Santo fino al Porto Antico e la benedizione al mare e alla città da parte dell’arcivescovo di Genova, monsignor Marco Tasca.

In mattinata, nella cattedrale di San Lorenzo, il presidente aveva partecipato anche alla messa solenne presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco nel 60esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale.

Anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha partecipato questo pomeriggio ai vespri solenni e alla tradizionale processione. “Desidero ringraziare monsignor Marco Tasca per il suo discorso molto attuale e profondamente coerente con la realtà che viviamo ogni giorno, nelle sue luci e nelle sue difficoltà – ha dichiarato la sindaca Salis – ho apprezzato il suo richiamo ai problemi che la nostra città e la nostra regione sono chiamate ad affrontare, ma anche la fiducia che ha voluto esprimere nei confronti dei giovani, della loro voglia di costruire il proprio futuro e della necessità di garantire loro opportunità di emancipazione attraverso il lavoro”.

“Giornate come quella di San Giovanni Battista – ha proseguito la sindaca – ci aiutano a custodire la memoria e le tradizioni della nostra comunità, ma rappresentano anche un’occasione per interrogarci sul futuro della città. Il vescovo ci spinge a riflettere sul tema della solitudine e della condizione delle nuove generazioni. Genova è la città italiana con la più alta percentuale di famiglie composte da una sola persona: una realtà che riguarda molti anziani, spesso segnati dalla perdita degli affetti, ma che coinvolge anche tanti giovani”.

“Per questo è fondamentale costruire una città capace di creare relazioni, occasioni di incontro e opportunità di crescita. La solitudine, come ha ricordato anche monsignor Tasca, spesso si accompagna ad altre fragilità: la povertà, la perdita del lavoro, le difficoltà abitative. Sono sfide che la società contemporanea deve affrontare con responsabilità e che richiedono l’impegno delle istituzioni, del terzo settore, delle comunità e di tutti coloro che ogni giorno lavorano per tenere unito il tessuto sociale della nostra città”, ha concluso.