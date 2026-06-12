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L'intervento

San Colombano, rimossa la franta tra Costa di Cichero e Baranzuolo

Sono state inoltre ripulite le cunette e rimossi due smottamenti: uno lungo la strada comunale di Baranzuolo e uno a Villa di Celesia

Generico giugno 2026

San Colombano Certenoli. È stata rimossa la frana che interessava un tratto della strada comunale in località Liggia, tra Costa di Cichero e Baranzuolo. La ditta Peirano di Coreglia Ligure, incaricata dall’Amministrazione comunale, ha provveduto alla rimozione del materiale franoso e di due costoni composti da terriccio e pietrame che si trovavano in una posizione di potenziale pericolo.

La strada è stata messa in sicurezza ed è ora regolarmente transitabile. Tra ieri e l’altro ieri sono stati inoltre completati gli interventi di ripristino sulle strade comunali di Terenzana, Pian della Ghiaia e Case del Monte.

Sono state inoltre ripulite le cunette e rimossi due smottamenti: uno lungo la strada comunale di Baranzuolo e uno a Villa di Celesia. Non appena le condizioni operative lo consentiranno, si procederà anche alla rimozione di un’altra frana di massi, verificatasi durante l’ultima allerta meteo, sempre lungo la strada comunale di Baranzuolo.

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