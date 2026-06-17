Sampierdarena, sfida tra ragazzi in strada con coltelli e cutter: la polizia arresta un 27enne

Genova. Ancora violenza per le strade di Genova. La polizia è intervenuta ieri in via Avio, a Sampierdarena, per dividere alcuni ragazzi che si stavano fronteggiando con coltelli e cutter. Alla fine è scattato l’arresto per un 27enne algerino, mentre altri suoi connazionali di 22, 24, 25 e 28 anni sono stati denunciati.

I fatti risalgono a ieri pomeriggio, quando gli agenti del commissariato Cornigliano hanno notato un gruppo di giovani, due da una parte e tre dall’altra, tutti con in mano degli oggetti contundenti. I poliziotti sono subito scesi dall’auto per frapporsi a loro ed evitare che qualcuno si ferisse, tenendo conto anche dell’alta frequentazione di passanti in quel momento.

Calmati gli animi si è proceduto all’identificazione dei soggetti e alla perquisizione, poiché tutti avevano provveduto a nascondere le armi nei propri vestiti. Quattro di loro sono stati trovati in possesso di cutter con lama non superiore agli 8 centimetri, mentre il 27enne – poi arrestato – era in possesso di un coltello da cucina con una lama lunga 26 centimetri. Tutte le armi da taglio sono state sequestrate.

Il 22enne aveva al polso un orologio di valore, di cui non sapeva giustificare il possesso. Il 28enne, invece, ha dichiarato false generalità agli agenti, reati per cui sono stati denunciati. Per il 27enne la direttissima in mattinata.