Sampierdarena a tavola per l’ambiente: alla cena condivisa di “Misto Sampi” vince la raccolta differenziata

Genova. Una tavolata lunga quanto la voglia di stare insieme. Ma anche un esperimento concreto di cittadinanza attiva, sostenibilità e cura condivisa degli spazi pubblici.

La Cena Condivisa – nell’ambito dell’evento “Misto Sampi” – si è svolta a Sampierdarena, venerdì 19 giugno e ha trasformato, per una giornata, il quartiere in un luogo di incontro aperto a tutti, dove la convivialità è diventata anche occasione per promuovere comportamenti responsabili e una diversa attenzione all’ambiente con laboratori e giochi per i più piccoli, tornei di calcio e musica che dal palco di Largo Gozzano ha accompagnato il momento conviviale vero e proprio.

Amiu Genova ha partecipato all’iniziativa supportando gli organizzatori di “Misto Sampi” nelle attività ambientali e di educazione alla sostenibilità legate alla manifestazione. Prima dell’evento è stata effettuata la pulizia dell’area destinata ad accogliere i partecipanti; durante la serata ai volontari delle diverse associazioni organizzatrici sono stati forniti contenitori e sacchi dedicati alla raccolta differenziata di plastica e lattine, carta e cartone e frazione organica; al termine dell’iniziativa le squadre operative AMIU sono intervenute per le attività di raccolta, pulizia e ripristino degli spazi utilizzati.

L’iniziativa riprende e sviluppa il modello “Zero Waste” già sperimentato con successo durante la Cena Condivisa del Centro Storico. Anche a Sampierdarena l’obiettivo è stato quello di ridurre al minimo il rifiuto residuo, puntando esclusivamente sulla raccolta differenziata delle principali frazioni merceologiche.

Per tutta la durata della manifestazione non sono stati infatti utilizzati contenitori destinati all’indifferenziato, ma soltanto quelli dedicati a carta e cartone, plastica e lattine e organico, favorendo il corretto recupero dei materiali prodotti durante la serata.

Per il direttore generale di AMIU Roberto Spera il valore dell’iniziativa va oltre il risultato ambientale ottenuto: «Parliamo spesso di patto sociale tra cittadini, istituzioni e servizi pubblici. Questa serata ne rappresenta un esempio concreto. AMIU può mettere a disposizione mezzi, operatori, contenitori e organizzazione, ma il risultato nasce dalla collaborazione di tutti. Il modello Zero Waste sperimentato nel Centro Storico e riproposto oggi a Sampierdarena dimostra che è possibile ridurre gli sprechi, migliorare la raccolta differenziata e restituire gli spazi pubblici puliti e decorosi al termine dell’evento. Un ottimo esempio di gioco di squadra: che dimostra che tutti insieme si può fare e AMIU lo sa fare!».

I risultati della raccolta confermano l’efficacia del modello adottato durante la manifestazione. L’iniziativa ha permesso di raggiungere circa il 90% di raccolta differenziata, con circa 400 kg di materiali raccolti e avviati correttamente al recupero. Un dato che testimonia l’attenzione dei partecipanti e l’efficacia del sistema organizzativo predisposto per l’evento.

Dichiara Michele Colnaghi, presidente Municipio Centro Ovest: «Misto Sampi è molto più di un appuntamento conviviale. È un momento in cui Sampierdarena si ritrova, si riconosce e dimostra di essere una comunità viva, capace di costruire relazioni e prendersi cura degli spazi che appartengono a tutti. La grande partecipazione registrata conferma quanto ci sia bisogno di occasioni di incontro semplici e autentiche, in cui persone di età, culture e provenienze diverse possano condividere esperienze positive. Ringrazio il grandissimo impegno delle associazioni e di tutti i volontari, i cittadini, AMIU e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della giornata, trasformando una piazza in un luogo di socialità, inclusione e attenzione per il bene comune».

Conclude Silvia Pericu, Assessora all’ambiente di Genova: «L’evento a Sampierdarena ha dimostrato che ambiente e partecipazione possono procedere insieme. La scelta di adottare un modello Zero Waste e di puntare sulla raccolta differenziata delle principali frazioni rappresenta un esempio concreto di come sia possibile organizzare eventi sostenibili senza rinunciare alla socialità. La tutela dell’ambiente nasce da tanti piccoli gesti quotidiani e cresce quando diventa un impegno collettivo. Iniziative come questa contribuiscono a diffondere una cultura della responsabilità e della cura dei beni comuni».

La Cena Condivisa di Misto Sampi conferma così come la sostenibilità possa diventare parte integrante della vita di quartiere, trasformando un momento di festa in un’occasione concreta per rafforzare il senso di comunità e promuovere una cultura della responsabilità condivisa.

Un risultato costruito grazie all’impegno degli organizzatori, dei volontari, dei cittadini partecipanti e degli operatori Amiu, protagonisti di un vero gioco di squadra che ha avuto come obiettivo comune la cura del territorio.