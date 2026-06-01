Sampdoria, qualche gioia arriva dalle women: la squadra in semifinale di Coppa Italia

Genova. La Sampdoria Women continua il percorso in Coppa Italia e conquista l’accesso alle semifinali della fase nazionale. Nei quarti di finale, disputati in gara secca, le blucerchiate superano per 2-1 la Polisportiva Erbusco al termine di una sfida intensa e combattuta.
Tassi al 7′ porta avanti le blucerchiate. Passano appena tre minuti e arriva anche il raddoppio con Naudi (10′) a firmare il 2-0 che indirizza la gara sui binari doriani.
Nel secondo tempo la Polisportiva Erbusco prova a rientrare in partita e accorcia le distanze con Assoni (51′). La Sampdoria Women, però, gestisce con ordine il vantaggio, difendendo il risultato e concedendo poco alle avversarie fino al triplice fischio.
Una vittoria di carattere che permette alle blucerchiate di staccare il pass per le semifinali della competizione. Nel prossimo turno, in programma domenica 7 giugno a Pordenone, la Sampdoria Women affronterà l’Alta Livenza Academy, con in palio l’accesso alla finale della fase nazionale di Coppa Italia.
(foto d’archivio)