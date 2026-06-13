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La Sampdoria Women vince la Coppa Italia nazionale di eccellenza

Campionato e fase nazionale hanno confermato il valore della squadra che ha avuto nel capitano Bianca Fallico e in Giulia Tortarolo (46 reti complessive) le sue trascinatrici

sampdoria women coppa italia

Guidonia. La Sampdoria Women ha vinto la Coppa Italia di eccellenza femminile nazionale. Una vittoria per 1-0 contro il Rinascita Doccia. Rete di Alessia Calcagno al 15’ del primo tempo.

A Guidonia, sede della finale, era presente anche il ceo football Jesper Fredberg.

Dopo la brutta notizia della ripartenza dai dilettanti della scorsa stagione, le Women hanno tenuto la testa alta disputando un’annata praticamente perfetta sotto la guida prima di Stefano Castiglione e, dopo le sue dimissioni dello scorso maggio, di Fabio Oliviero, già viceallenatore.

Nate nel giugno del 2021 dopo l’acquisizione del titolo sportivo della Florentia San Gimignano, la Sampdoria Women aveva appunto dovuto ripartire dall’Eccellenza dopo la retrocessione della prima squadra e la rinuncia alla Serie B nell’estate del 2025. In una stagione le blucerchiate sono tornate immediatamente nel calcio dilettantistico nazionale. Campionato e fase nazionale hanno confermato il valore della squadra che ha avuto nel capitano Bianca Fallico e in Giulia Tortarolo (46 reti complessive tra campionato e coppa) le sue trascinatrici.

Tabellino

Sampdoria (4-3-3): Tampieri; Schelotto (20’st Punzo), Ferraro, Tortarolo, Naudi, Botto, Favali, Calcagno (23’st Gastaldi), Fallico, Fontana, Tassi (10’st Bruzzone). A disp: Bernardi, Schipani, Lopez, Migneco, Valle, Delucchi. All: Fabio Oliviero

Rinascita Doccia (4-3-3): Schiavone; Metti, Aliaj, Erriquez, Mazzoni (23’st Vespri); Bengasi, Campi, Lotti; Mani (15’st Buratti), Fabrizzi, Xhemaj (43’st Brunetti). A disp: Baglioni, Sabatino, Gonzi, Mancin, Doro, Sacchi. All: Simone Maccari

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