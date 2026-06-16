  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Buon inizio

Sampdoria, ufficiale: Tjas Begic è blucerchiato a titolo definitivo

Fredberg: "Non vediamo l'ora di vedere la sua crescita"

Tjas begic

Inizia come molti tifosi auspicavano il mercato calciatori della Sampdoria. Il club ha da poco ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Tjaš Begić, che si è legato al club blucerchiato fino al 2030. Notizia comunicata ancora prima del nome dell’allenatore, che potrebbe essere Fabio Pecchia.

Begic, arrivato nel mercato di gennaio in prestito dal Parma, è stato tra i più positivi nella seconda parte di stagione, contribuendo con tre goal e un assist in diciannove apparizioni alla salvezza della Sampdoria.

Le parole di Fredberg

«Siamo molto lieti di annunciare la firma di Begić con un contratto quadriennale. Negli ultimi sei mesi ha dimostrato grande personalità e un forte impegno. Siamo certi che si adatterà perfettamente al nostro stile di gioco e che le sue doti nell’uno contro uno avranno un impatto significativo sul rendimento della squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla sua crescita nei prossimi anni».

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.