Sampdoria, ufficiale: Tjas Begic è blucerchiato a titolo definitivo

Inizia come molti tifosi auspicavano il mercato calciatori della Sampdoria. Il club ha da poco ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Tjaš Begić, che si è legato al club blucerchiato fino al 2030. Notizia comunicata ancora prima del nome dell’allenatore, che potrebbe essere Fabio Pecchia.

Begic, arrivato nel mercato di gennaio in prestito dal Parma, è stato tra i più positivi nella seconda parte di stagione, contribuendo con tre goal e un assist in diciannove apparizioni alla salvezza della Sampdoria.

Le parole di Fredberg

«Siamo molto lieti di annunciare la firma di Begić con un contratto quadriennale. Negli ultimi sei mesi ha dimostrato grande personalità e un forte impegno. Siamo certi che si adatterà perfettamente al nostro stile di gioco e che le sue doti nell’uno contro uno avranno un impatto significativo sul rendimento della squadra. Non vediamo l’ora di assistere alla sua crescita nei prossimi anni».