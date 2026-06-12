Sampdoria: ecco il progetto di azionariato popolare ‘Il Doria ai doriani’, ma l’ideatore ora preferisce il silenzio

Genova. Non si aspettava tutta questa attenzione e ora preferisce il silenzio Andrea Suriano, partner della società di gestione del risparmio Optimum Asset Management, che ha intenzione di proporre a Joseph Tey l’ingresso nel capitale della Sampdoria di un gruppo di imprenditori che hanno fatto fortuna anche fuori dall’Italia, ma che hanno ancora Genova e i colori blucerchiati nel cuore. Ieri la notizia ha cominciato a circolare e a quanto pare non è una boutade, ma Suriano è diventato inafferrabile e irreperibile al telefono. Il mondo blucerchiato è in fibrillazione e in tanti lo hanno cercato. Forse troppi e il modo migliore per fare andare in porto progetti di questo tipo di solito è il lavoro sotto traccia per poi comunicare a cose fatte. Di sicuro l’uscita di ieri è stata utile per capire quanti potrebbero essere interessati e, a quanto pare, sono parecchi. Qualcuno a lui vicino ha detto “l’ha cercato mezza Italia”, anche per capire meglio i dettagli del progetto, probabilmente.

‘Il Doria ai doriani’, questo il nome emblematico dell’operazione, ha già ottenuto il coinvolgimento di una ventina di persone, definiti “capitani coraggiosi”. Un progetto che rielabora il principio dell’azionariato diffuso (con possibilità adatte a tutte le tasche) nell’ottica di far restare la Sampdoria ancorata a chi la ha veramente a cuore e al territorio. Del resto in Europa qualche esempio c’è: in Germania 300mila soci gestiscono ad esempio il 75% del Bayern Monaco. In Spagna le due big Real Madrid e Barcellona hanno attivato questa formula ormai da anni. In Italia c’è l’esempio di Parma Partecipazioni Calcistiche, una spa che ha una quota di minoranza nella società. Il disegno di legge in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive sta arrivando con fatica alla conclusione dell’iter parlamentare dopo l’approvazione alla Camera nel 2024.

In realtà, fisicamente, Suriano in questi giorni è impegnato a Portofino all’Optimum Investors Summit – The Portofino Conversation, il forum internazionale promosso proprio da Optimum Asset Management che sino al 14 giugno riunirà nomi della politica (tra gli altri Matteo Renzi ed Edoardo Rixi), della finanza (c’è Paolo Perrone, presidente di Cdp Equity) e dell’industria (Antonio Gozzi, presidente di Duferco e Federacciai) per confrontarsi sui principali scenari economici e geopolitici globali. Ospite d’onore dell’evento sarà l’ex segretario di Stato americano Mike Pompeo.

Optimum Optimum Asset Management S.A. è un gestore specializzato in Real Estate attivo in mercati immobiliari come la Germania e gli Stati Uniti, Paesi dove è presente con uffici locali a Berlino, Amburgo, New York e Miami.

Andrea Suriano ha lavorato nello studio legale internazionale Simmons & Simmons, nel quale è stato avvocato senior all’interno del gruppo International Capital Markets a Londra. Nella sua carriera, Suriano ha lavorato a Londra, Roma e Milano presso, rispettivamente, Freshfields Bruckhaus Deringer, Bonelli Erede Pappalardo e lo studio legale Chiomenti. Ha lavorato inoltre negli uffici legali di Credit Suisse, JP Morgan, Nomura e Mediobanca e per Morgan Stanley come avvocato senior nel transaction management group. Suriano possiede un Magister Juris in diritto comparato presso l’Università di Oxford, oltre a una doppia qualifica di solicitor in Inghilterra e Galles e di avvocato in Italia. Dal 2014 è in Optimum Asset Management ed è Managing Partner – General Counsel/Head of Legal and Compliance.

Branco già in città

Intanto qualcosa si muove anche a livello di staff: il nuovo ds Americo Branco è in città e presto sarà annunciato. A cascata dovrebbe poi essere sciolto il nodo allenatore.