Sampdoria, striscioni post conferenza: fiducia a Corradi, contestati Fredberg e Walker

Genova. Prosegue la contestazione dei tifosi della Sampdoria. Sono due gli striscioni comparsi a Bogliasco (dove erano presenti un centinaio di tifosi) a margine della conferenza stampa in cui hanno parlato mister Bernardo Corradi, Jesper Fredberg e Américo Branco (qui le loro parole).

Il primo dei due messaggi firmati “La Sud” è rivolto a mister Bernardo Corradi. I tifosi provano a dare fiducia al tecnico ma con un ammonimento ben chiaro: “Corradi dimostraci di non essere un burattino ed avrai il nostro rispetto”.

Il secondo, in inglese come già accaduto in passato, è per Fredberg e Walker. Il secondo: “Walker-Fredberg: harming Sampdoria is your only policy. Pieces of shit”. [Walker-Fredberg: fare del male alla Sampdoria è la vostra unica policy, più insulto finale]