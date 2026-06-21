Sampdoria, la Sud protesta contro Walker e Fredberg martedì: “Tempo promesse finito”

Genova. In casa Sampdoria è già tempo di una contestazione. La tifoseria organizzata ha aspettato un primo periodo dalla fine della stagione, in attesa delle mosse di programmazione. A far scaldare gli animi della piazza è la gestione della questione allenatore, con tanti nomi sfumati fino all’arrivo della fumata bianca per Bernardo Corradi, alla prima esperienza da primo allenatore di club.

La Gradinata Sud, attraverso una nota, ha poi annunciato che martedì 23 giugno alle 20:30 andrà in scena una protesta contro il club (specialmente contro Walker e Fredberg) sotto la sede a Bogliasco.

Il comunicato

18/05/2026 – WALKER: “ABBIAMO UN PROGETTO?”

11/06/2026 – FREDBERG: “ABBIAMO LE IDEE CHIARE”

Forse hanno creduto che ci fossimo quasi cascati alle loro parole, dopo i vari incontri avuti con le compagini della tifoseria, ma dopo un mese siamo di nuovo qui. Di nuovo di fronte all’assenza totale. Un’assenza totale di programmazione. Un’assenza totale di competenza. Di organizzazione. Confermata dalle continue voci che si susseguono sulla scelta del nuovo allenatore. Parrebbe essere, a oggi, l’ennesima scommessa a basso prezzo. Come se gli errori delle ultime tre stagioni non fossero mai esistiti. Non possiamo stare fermi. Non vogliamo stare zitti. Non staremo a guardare, a vivere, l’ennesima stagione fallimentare. Dalle finte promesse allo zero assoluto. Dobbiamo scendere per strada, ancora una volta. Dobbiamo dirglielo, ancora una volta. Il tempo delle promesse è finito… da tempo. Per questo motivo invitiamo la tifoseria, tutti coloro che si sono stancati di questo atteggiamento della società, a venire con noi a Bogliasco, sotto la sede, a ribadire il fatto che ci siamo rotti i coglioni delle promesse.

Martedì 23 giugno ore 20:30

sotto la sede a Bogliasco.

Per la Sampdoria, i Sampdoriani.

La Sud

Federazione Club Blucerchiati