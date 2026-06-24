Sampdoria, la nuova contestazione dei tifosi contro il club: “Il vostro progetto: falsità e disorganizzazione”

Ieri sera dalla sede della Sampdoria a Bogliasco, il gruppo di tifoseria organizzata della Gradinata Sud ha manifestato tutto il proprio dissenso per l’organizzazione della società in vista della prossima stagione.
Un clima che si preannuncia ostile, dove i tifosi, oltre ad essere stanchi di una situazione che va avanti ormai da due anni, si sono sentiti traditi dopo i primi confronti delle scorse settimane. Rassicurazioni che avevano concesso un periodo di fiducia da parte dell’ambiente.
Ma le ultime notizie, con i lunghi tempi per la scelta dell’allenatore che hanno portato poi a virare su Bernardo Corradi, ex collaboratore del Milan di Allegri ma senza esperienza da primo allenatore in un club, hanno complicato nuovamente i rapporti.
“Il vostro progetto: falsità e disorganizzazione. Il nostro progetto: liberarla da voi”, recita uno degli striscioni esposto dai sostenitori blucerchiati.