Sampdoria, il belga Mathias Declercq è il nuovo direttore della comunicazione

Genova. La Sampdoria ha un nuovo direttore della comunicazione. Mentre si attende l’affondo concreto per una pista lato panchina, il club ha annunciato l’ingresso in società di Mathias Declercq. Sarà operativo a partire dal 13 luglio.

Belga, arriva a Genova dopo cinque anni all’Anderlecht. Nel suo background esperienze da giornalista e caporedattore, sempre in Belgio. Alla Sampdoria sarà responsabile dello sviluppo strategico e operativo dell’area comunicazione. I rapporti quotidiani con i media saranno gestiti dall’ufficio stampa.

“Nell’ambito di questa nuova fase, la Sampdoria sta rafforzando la propria struttura di comunicazione, unendo competenze internazionali all’esperienza di professionisti italiani che operano da molti anni all’interno del club e nel panorama calcistico italiano – scrive il club -. Questo reparto rinnovato riunirà competenze complementari e una visione condivisa, con l’obiettivo di potenziare la comunicazione esterna del club, rafforzare i rapporti con partner e sponsor e sviluppare ulteriormente la collaborazione con i media locali e nazionali“.

“L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma di comunicazione efficiente e moderna che rifletta l’identità, le ambizioni e i valori della Sampdoria“, chiosa il club.