Sampdoria, casting allenatore: tra i tanti nomi ora avanza Bernardo Corradi

Genova. Continua il casting per la panchina della Sampdoria. Sono state tante le piste sondate, ma l’intesa non è stata ancora definitivamente trovata.

Ad allontanarsi sensibilmente Possanzini e Pecchia, che prima erano dati tra i profili in pole. Per un motivo e per l’altro, entrambe le trattative sembrano essersi raffreddate a meno di clamorosi colpi di scena. Poi profili esteri, presumibilmente spinti più dalla proprietà, ma anche allenatori italiani di esperienza come Gotti, D’Aversa, Zanetti, Longo, Mignani e il solito Iachini, per dirne qualcuno.

E a spuntare adesso il nome di Bernardo Corradi. Lunga carriera da calciatore, anche al Manchester City, come tecnico ha iniziato lavorato a lavorare in federazione con le leve giovanili della nazionale. Lo scorso anno l’esperienza da collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan. Secondo Di Marzio, al momento sarebbe lui il favorito.

Scelte finali a parte, ciò che spiazza maggiormente la piazza è che ad oggi, 21 giugno, con il ritiro a Ponte di Legno fissato a metà luglio, la Samp non abbia ancora trovato un allenatore per iniziare a programmare il mercato e la stagione insieme al ds Branco (ufficializzato settimana scorsa).

Oltre ai tifosi, chi aspetta è anche Attilio Lombardo. “Popeye” è sotto contratto e potrebbe ugualmente rimanere da collaboratore tecnico, un atto d’amore nei confronti dei colori blucerchiati dopo la scelta di non continuare con lui da primo allenatore. Situazione però da chiarire, con un possibile ritorno di Mancini in Nazionale che magari potrebbe coinvolgerlo nello staff azzurro.

I blucerchiati rientrano tra le cinque squadre di Serie B ancora senza allenatore. Tuttavia, mentre per Juve Stabia ed Empoli la situazione resta ancora aperta, seppur con alcuni nomi in pole, per le altre panchine si è ormai vicini alla definizione degli ultimi dettagli. Il Cesena è vicino a chiudere per Pagliuca, il Pisa si avvicina all’annuncio di Bianco, mentre il Südtirol punta con decisione su Giorgio Gorgone.