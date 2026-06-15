Sampdoria, avanza Fabio Pecchia per la panchina

Genova. Mentre la questione direttore sportivo è stata archiviata, con l’annuncio e le prime parole di Americo Branco, in casa Sampdoria a tenere ancora banco è la ricerca del nuovo allenatore. Ma in queste ore sono spuntate novità importanti a riguardo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, al momento in pole per la panchina blucerchiati ci sarebbe Fabio Pecchia. Nome di spessore in cadetteria, per lui tre promozioni in Serie A in carriera: con il Verona, con la Cremonese e con il Parma. In carriera ha lavorato anche con Rafa Benitez, seguendolo come vice allenatore tra Napoli, Real Madrid e Newcastle. Il tecnico è fermo da febbraio 2025 dopo l’esonero del club parmense. Da calciatore è passato anche dalla Genova blucerchiata, indossando la maglia della Sampdoria nella stagione 1998-1999.

In corsa anche Davide Possanzini, ex allenatore del Mantova, insieme ad altri profili stranieri. Ma pare che Branco e Fredberg spingano molto su Pecchia e vogliano chiudere la trattativa il prima possibile per iniziare a programmare l’annata.

E poi c’è Attilio Lombardo, sotto contratto fino al 2028. La piazza premeva molto che lui potesse guidare la Samp anche il prossimo anno, visto comunque il cambio di passo dalla sua gestione in solitaria. La proprietà ha fatto altre scelte, ma “Popeye” potrebbe continuare in blucerchiato, entrando nello staff tecnico del nuovo allenatore. In caso contrario, sarà separazione. Una situazione da monitorare e che verrà risolta dopo il semaforo verde sul mister.