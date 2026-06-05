Città metropolitana, la sindaca Salis in Val Fontanabuona: visita a Comuni e aziende

Genova. La sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha visitato oggi la Val Fontanabuona in una giornata istituzionale che, da Gattorna a Cogorno, ha attraversato alcune realtà produttive, comunitarie e sociali del territorio.

Alla visita hanno partecipato il vicesindaco metropolitano e consigliere delegato a Trasporti e Viabilità, Simone Franceschi, il consigliere delegato al Servizio Idrico Integrato, Giovanni Stagnaro, la consigliera delegata alla Pianificazione strategica e territoriale, allo Sviluppo socio-economico e alla Transizione digitale, Ilaria Bozzo, e il consigliere metropolitano Guglielmo Caversazio.

La mattinata si è aperta a Gattorna, con un primo momento di incontro e ascolto diretto con il territorio. Una tappa che ha confermato l’attenzione della Città Metropolitana per le realtà più decentrate, spesso lontane dai principali luoghi decisionali ma centrali nella vita della comunità metropolitana.

A Cicagna, insieme al sindaco del Comune, Marco Limoncini, la delegazione ha visitato l’azienda Garbarino & Cuneo, produttrice di ardesia, materiale che da secoli caratterizza il paesaggio, l’architettura e l’identità della Liguria. L’incontro ha permesso di approfondire il valore di una filiera artigianale e produttiva fortemente radicata nella storia e nella cultura della Val Fontanabuona.

Nel primo pomeriggio, la visita allo stabilimento Covim di Tribogna ha offerto l’occasione per conoscere da vicino una realtà imprenditoriale che produce e distribuisce caffè in Italia e all’estero. Il confronto con l’azienda ha riguardato le sfide e le prospettive del settore, confermando il ruolo della Città Metropolitana nel dialogo con il tessuto economico e nella promozione dello sviluppo socio-economico del territorio.

Il momento centrale della giornata si è svolto a San Colombano Certenoli, nella sala consiliare del Municipio, dove la sindaca Salis e i consiglieri metropolitani hanno incontrato i sindaci di tredici Comuni della vallata: Carasco, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Moconesi, Neirone, Orero, San Colombano Certenoli e Tribogna.

Il confronto ha riguardato le principali priorità del territorio: dalla viabilità, con particolare attenzione all’iter amministrativo per la realizzazione del tunnel della Fontanabuona, considerato strategico per lo sviluppo economico della vallata, alla valorizzazione delle realtà produttive anche attraverso la nuova Expo; dal servizio idrico alla gestione dei rifiuti, fino al trasporto pubblico, alle scuole e alla pianificazione territoriale. Un incontro che ha consentito di mettere a fuoco sia le esigenze specifiche dei singoli Comuni sia i temi più vicini a tutta la comunità della Val Fontanabuona.

La giornata si è conclusa con la visita al Villaggio del Ragazzo di Cogorno, struttura di riferimento per l’educazione, la formazione e l’accompagnamento dei giovani nel territorio metropolitano. La presenza della sindaca e della delegazione metropolitana ha voluto confermare vicinanza e attenzione a una realtà che opera ogni giorno a favore delle nuove generazioni, in un ambito centrale per le politiche di coesione e sviluppo della Città Metropolitana.

«La visita di oggi in Val Fontanabuona ha rappresentato un importante momento di ascolto e confronto con un territorio che esprime una forte identità, una spiccata capacità produttiva e che legittimamente chiede l’ascolto delle istituzioni – ha dichiarato la sindaca metropolitana, Silvia Salis, al termine della giornata – abbiamo incontrato imprese, amministratori locali, cittadini e realtà che rappresentano al meglio la ricchezza di questa vallata e anche le sue esigenze più urgenti. Prima tra tutte, la realizzazione del tunnel della Val Fontanabuona, che rappresenterebbe una vera rivoluzione per chi ogni giorno si sposta su queste strade: i Comuni della valle lo attendono da decenni e la politica non sempre ha dato tutte le risposte che il territorio merita. Le ultime dichiarazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lasciano ben sperare, anche se non possiamo nascondere il rammarico per il mancato coinvolgimento dei sindaci nei colloqui su un tema così delicato per il nostro territorio. Come Città Metropolitana continueremo ad accompagnare sul piano politico e amministrativo lo sviluppo economico di queste zone, il lavoro dei Comuni e tutti i passaggi necessari per la realizzazione delle infrastrutture. La Val Fontanabuona è un territorio centrale per la Città Metropolitana: la giornata di oggi conferma la volontà di costruire un rapporto stabile e produttivo con le sue comunità».