La sindaca Salis incontra l’ambasciatrice del Giappone Hikariko Ono

Genova. Questa mattina la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ricevuto nel suo ufficio di rappresentanza a Palazzo Tursi l’ambasciatrice del Giappone in Italia, Hikariko Ono, in visita nel capoluogo ligure

Il colloquio ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui rapporti di amicizia e collaborazione che, da tempo, legano Genova e il Giappone, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo nei settori della cultura, dell’innovazione tecnologica, della ricerca, degli scambi economici e dello sport.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita la reciproca volontà di consolidare ulteriormente un dialogo già solido, fondato su una relazione che nel tempo ha saputo intrecciare tradizione e modernità, valorizzando ambiti strategici per entrambe le realtà.

Genova custodisce da oltre un secolo un legame speciale con il Giappone, testimoniato in modo emblematico dal Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone, la più importante collezione di arte giapponese in Italia e una delle più rilevanti raccolte in Europa. Il museo, nato grazie alla straordinaria collezione dell’incisore genovese Edoardo Chiossone, che visse a lungo in Giappone alla corte imperiale nella seconda metà dell’Ottocento, rappresenta ancora oggi un punto di riferimento culturale e simbolico nel rapporto tra la città e il Paese asiatico.

L’incontro di questa mattina si inserisce in un percorso di relazioni internazionali che Genova continua a coltivare con impegno, nella convinzione che il confronto tra istituzioni, la promozione culturale e la cooperazione tra territori costituiscano strumenti fondamentali per favorire crescita, conoscenza reciproca e nuove opportunità.