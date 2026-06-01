Sagre, feste storiche ed eventi tradizionali: 77 i Comuni liguri ammissibili per i fondi regionali

Genova. Sono 77 le domande ammissibili per un importo totale di circa 330 mila euro, di cui 250 mila da fondi regionali e 80 mila da fondi ministeriali, per il contributo a supporto delle manifestazioni storiche e tradizionali: 20 nell’imperiese, 15 nel savonese, 30 nel genovesato e 12 nello spezzino. Nel 2025 le domande contribuite erano state 64.

“Tutte le 77 istanze inoltrate dai Comuni – commenta l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi – sono meritevoli di contributo in quanto contribuiscono a diversificare le esperienze, a promuovere la storia, la cultura e le tradizioni locali, a valorizzare borghi della Liguria in modo particolare quelli dell’entroterra, e a destagionalizzare i flussi turistici grazie ad un ricco calendario di manifestazioni storiche e tradizionali che spaziano da maggio a novembre. Mi congratulo con i sindaci, le intere amministrazioni comunali e i volontari coinvolti per l’impegno profuso. Questi 77 eventi si andranno ad unire ai 102 organizzati dalle Pro Loco per una Liguria in festa tutto l’anno”.

La graduatoria dei Comuni che hanno presentato richiesta è disponibile sul sito di Regione Liguria (https://www.regione.liguria.it/homepage-turismo/cosa-cerchi/prodotti-turistici/contributi-manifestazioni-tradizionali-2026/publiccompetition/contributi-manifestazioni-tradizionali-2026.html), formata in base ai criteri stabiliti nell’Avviso pubblico approvato dal Decreto del Direttore Generale dello scorso 13 aprile 2026.

DI SEGUITO L’ELENCO DEI COMUNI AMMESSI E L’EVENTO AUTENTICO

-Città Metropolitana di Genova: Borzonasca (Agricasta), Camogli (Stella Maris), Campo Ligure (Concerto itinerante tra le vie del borgo), Campomorone (Coppa Mario Manzoni e Martiri della Libertà), Carasco (Serate sotto le stelle), Casarza Ligure (Festa del vino), Castiglione Chiavarese (Festa dei vini dell’Alta Val Petronio), Cicagna (Festa in onore di N.S. dei miracoli), Cogoleto (Cogoleto ai tempi di Colombo), Cogorno (Addio do fantin), Gorreto (Festa patronale), Lavagna (Torta dei Fieschi), Leivi (Festa dell’olio), Lumarzo (Hello Frank), Mezzanego (Castagnata e Fiera degli angeli), Montebruno (Festeggiamenti N.S. Montebruno), Ne (Festa patronale), Orero (Festa di San Michele Arcangelo), Rapallo (Festa patronale), Recco (Gemellaggio con Ponte di Legno), Rezzoaglio (42a Rassegna interregionale del Cavallo bardigiano), Rossiglione (Mostra zootecnica), San Colombano Certenoli (Festa patronale), Santa Margherita Ligure (Festa patronale), Santo Stefano d’Aveto (Festa dell’agricoltura e dell’artigianato), Savignone (Castagnata dei Fieschi), Sori (N.S. delle Grazie), Uscio (Festa patronale N.S. Addolorata), Valbrevenna (U Mundatigu) e Zoagli (Festa della Madonna del mare).

– Provincia di Imperia: Apricale (Sagra della pansarola e dello zabaione), Aurigo (Festa della Madonna Addolorata), Bajardo (Festa Ra Barca), Bordighera (Festa patronale), Ceriana (Sagra della salsiccia), Cervo (Accademia Musicale Estiva), Diano Castello (Castrum Diani), Diano Marina (Infiorata del Corpus Domini), Dolceacqua (Spettacolo pirotecnico musicale), Isolabona (Festa della Fontana), Mendatica (Palio delle capre e corteo storico), Olivetta San Michele (Concorso di pittura estemporanea), Ospedaletti (Rievocazione storica motociclistica, circuito di Ospedaletti), Riva Ligure (Festa patronale), San Lorenzo al Mare (Gara storica di pallapugno), Santo Stefano al Mare (Rassegna Lunedì bimbi), Taggia (Festeggiamenti in onore di S. Erasmo), Vallecrosia (Festa della zucca), Vasia (Festa della castagna) e Ventimiglia (Agosto medievale).

– Provincia di Savona: Albenga (Palio storico), Borgio Verezzi (Rassegna cinematografica), Bormida (La castagnata), Calizzano (Festa d’autunno), Carcare (Antica fiera del bestiame), Celle Ligure (Fiori, frutta e qualità), Laigueglia (Fiera di San Matteo), Loano (Carnevaloa), Mallare (Natività di Maria), Massimino (Ravioli in piazza), Millesimo (820° Anno della fondazione di Millesimo), Ortovero (Le nostre radici), Pietra Ligure (Dolcissima Pietra), Quiliano (Granaccia e rossi di Liguria) e Toirano (Festa dei Gunbi).

– Provincia della Spezia: Beverino (Commedia dialettale a cura del Teatro Instabile di Padivarma), Bolano (Festa della castagna), Bonassola (Ricorrenza della Madonna del Rosario), Deiva Marina (Deiva in festa), Framura (Festa della Madonna del mare), La Spezia (Festa di San Martino), Lerici (Celebrazioni e Sagra marinara di S. Erasmo), Levanto (Festa del mare), Luni (Festa patronale B.V. Addolorata del Mirteto), Sarzana (Sarzana senza tempo: 1487 la guerra di Serrezzana), Vezzano Ligure (Sagra dell’uva e del vino) e Zignago (Festa della cultura contadina).