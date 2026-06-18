Sabato a Boccadasse un omaggio a Luigi Tenco con gli artisti del laboratorio Musica Ribelle

Genova. Nel weekend della Festa della Musica e di San Luigi, ovvero sabato 20 giugno 2026 alle ore 11:00, la città di Genova renderà un omaggio musicale al padre dei cantautori Luigi Tenco.

L’evento si svolgerà sotto la targa commemorativa ‘A Luigi Tenco’, inaugurata nel 2019 e posta in prossimità di vicolo Aurora, considerato uno dei luoghi più simbolici della città e legato alla vita e alla memoria di Luigi Tenco: Boccadasse.

Il tutto sarà preceduto da una cerimonia istituzionale che vedrà la presenza della presidente del Municipio VIII Medio Levante Anna Palmieri, dell’assessore municipale del Comune di Genova e vicepresidente del Municipio VIII Medio Levante Luca Rinaldi, della consigliera comunale Serena Finocchio che porterà i saluti della sindaca Silvia Salis, dell’autore della biografia ‘Luigi Tenco’ e rappresentante della famiglia Tenco Michele Piacentini e della famiglia Tenco a cui viene rivolto un particolare ringraziamento per la disponibilità e per l’instancabile tutela della memoria del giovane Luigi Tenco.

Il piccolo concerto, così come l’intero evento, è coordinato dal presidente dell’Associazione Culturale Musica Ribelle Giuseppe Zuppone Valente e prevede l’interpretazione di alcune delle più celebri canzoni di Tenco da parte degli artisti del laboratorio musicale-sociale dell’Associazione Musica Ribelle che si occupa di musica-terapia nell’ex Ospedale di Genova Quarto.

I ragazzi e gli artisti di questo progetto sociale e culturale, appassionati dell’arte di Luigi Tenco, sono da tempo impegnati a mantenere vivi sia il ricordo che l’eredità artistica del grande Cantautore. Attraverso questo omaggio, infatti, intendono celebrare non soltanto il suo valore musicale ma anche il suo profondo spessore umano che ancora oggi è commoventemente ben rappresentato dai suoi familiari anche attraverso la loro partecipazione a questo evento che intende promuovere l’inclusività senza distinzioni personali e sociali.

Luigi Tenco, nato in Piemonte nel 1938 e scomparso in Liguria nel 1967, è considerato una delle figure più importanti della canzone d’autore italiana. Con la sua sensibilità, la sua capacità di innovare il linguaggio musicale e la sua attenzione ai temi dell’uguaglianza, dell’amore, dell’antimilitarismo e della giustizia sociale, ha rivoluzionato la canzone italiana lasciando un segno indelebile nella storia della musica.

Boccadasse ed il territorio circostante sono stati i luoghi da lui vissuti insieme ad altri giovani amici come Fabrizio De André, Gino Paoli, Bruno Lauzi, i fratelli Reverberi, Ruggero Coppola e tanti altri ancora che hanno reso importante il fenomeno culturale della musica genovese poi definito scuola genovese.

L’evento di sabato 20 giugno a Boccadasse, quindi, intende rappresentare un momento di musica ma soprattutto di memoria e partecipazione civile in un luogo fortemente evocativo per la città di Genova e per quanti continuano a riconoscere in Luigi Tenco una voce autentica, libera e profondamente contemporanea.