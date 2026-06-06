Ruba in un supermercato e spintona un dipendente, arrestato dalla polizia

Genova. Nella mattinata di venerdì 5 giugno, intorno alle 9, la polizia di Stato di Genova ha arrestato un 27enne per rapina in concorso con un coetaneo, il quale è stato denunciato a piede libero per lo stesso reato.

Gli agenti delle volanti sono stati inviati dalla sala operativa in via San Vincenzo, alla ricerca di due giovani che si erano resi responsabili un una rapina impropria all’interno di un supermercato.

Poco prima, l’addetto alla vigilanza del negozio li aveva notati mentre si aggiravano tra gli scaffali e, dopo aver nascosto diversa merce all’interno di un grosso sacchetto giallo, avevano oltrepassato le casse senza pagare.

Il dipendente aveva fermato il 27enne chiedendogli di mostrare il contenuto della busta, ma il ragazzo l’aveva spintonato per poi darsi alla fuga insieme al suo amico.

Gli operatori della volante hanno subito rintracciato i due soggetti, trovando all’interno del sacchetto, oltre che i prodotti appena sottratti al supermarket, anche alcuni giocattoli ancora confezionati con il brand di un negozio che si trova nella stazione di Genova Brignole.

Contattato il gestore, gli agenti sono venuti a conoscenza che la mattina stessa, il 27enne, con la complicità di altre due persone che avevano distratto il commesso, aveva asportato numerosi articoli, per un valore totale di 170 euro.

I giochi sono stati restituiti all’avente diritto e il giovane, denunciato anche per furto in concorso, è stato portato in carcere a Marassi a disposizione dell’autorità giudiziaria.