A Rovegno una nuova scuola dell’infanzia nasce negli spazi di una vecchia fabbrica

Genova. È stata inaugurata questa mattina dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, dagli assessori Alessandro Piana e Alessio Piana e dal sindaco di Rovegno Giuseppe Isola, la nuova scuola dell’infanzia di Rovegno, nell’area metropolitana di Genova. La struttura è stata ricavata dagli spazi di una vecchia fabbrica e completamente ristrutturata anche grazie a circa 800 mila euro di fondi Pnrr. I locali sono stati interamente rinnovati e coibentati, con una sala polivalente e un appartamento a disposizione delle insegnanti.

“Oggi inauguriamo un’opera che non è solo un edificio pubblico – commenta l’assessore regionale all’Entroterra Alessandro Piana – ma un investimento concreto sul futuro della Val Trebbia e delle sue famiglie. La struttura è stata realizzata grazie a quasi 800 mila euro di fondi Pnrr, integrati da ulteriori 324 mila euro del Gse, che hanno permesso di dotarla di caldaia a cippato, pompe di calore e impianto fotovoltaico, rendendola energeticamente autosufficiente e a costo energetico praticamente zero. Abbiamo recuperato una vecchia fabbrica restituendola alla comunità con una nuova funzione sociale ed educativa, che vanta spazi moderni, una sala polivalente aperta a tutti e un appartamento per le maestre. Questo intervento si inserisce in una visione chiara portata avanti da Regione Liguria: contrastare lo spopolamento e garantire servizi essenziali alle famiglie che scelgono di restare o tornare a vivere in questi territori, senza lasciare indietro nessuna area della nostra regione”.

“Un servizio essenziale per mantenere e per attirare giovani famiglie in Val Trebbia. Merito dell’attenzione di un’amministrazione comunale che ha saputo cogliere le opportunità nazionali, che ben si sposano con quanto, come Regione Liguria, stiamo facendo per promuovere la vita e il lavoro nell’entroterra con importanti incentivi per le imprese dell’artigianato e del commercio che operano o decidono di aprire in questi territori – commenta l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. La sfida è quella di avvicinare le persone alle aree interne, investendo su infrastrutture fisiche e digitali e su quei servizi indispensabili a garantire un futuro per le nostre valli”.

“Grazie ai fondi del Pnrr e all’impegno di Regione abbiamo restituito al territorio una struttura pensata per la comunità, realizzando un asilo nido e una scuola dell’infanzia a servizio di tutta la valle. È un risultato particolarmente significativo perché servizi come questi sono fondamentali per sostenere la residenzialità e attrarre nuove famiglie, contribuendo alla crescita e alla vitalità delle nostre comunità”, conclude il sindaco di Rovegno, Giuseppe Isola.