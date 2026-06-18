Rottamazione Quinquies, il Comune di Genova aderisce: presto il voto in consiglio

Genova. La commissione Bilancio del Comune di Genova si è riunita questo pomeriggio per discutere il provvedimento di adesione del Comune alla Rottamazione-quinquies dei tributi locali.

A seguito della modifica normativa approvata lo scorso mese dal Parlamento, l’Amministrazione comunale ha potuto definire l’iter deliberativo che consentirà ai cittadini genovesi di regolarizzare la propria posizione fiscale con un sensibile risparmio.

La misura della definizione agevolata concede ai contribuenti di saldare le pendenze con il Comune di Genova affidate al concessionario della riscossione senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. Il provvedimento riguarda tutte le entrate comunali, sia tributarie che non tributarie, affidate all’agente della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) tra il 2000 e il 2023.

Nello specifico, rientrano nella sanatoria: tributi locali: IMU, TARI e altre imposte comunali, entrate non tributarie come rette delle mense scolastiche e altre tariffe per servizi; sanzioni amministrative: violazioni del Codice della Strada (in questo caso l’abbattimento riguarda gli interessi).

La legge prevede inoltre che possano accedere alla Rottamazione-quinquies anche i contribuenti che avevano aderito a precedenti rottamazioni e che sono successivamente decaduti per non aver saldato le rate.

Il cronoprogramma della riscossione si articolerà secondo scadenze precise dettate dalla normativa nazionale:

-Entro il 15 ottobre 2026: AdER metterà a disposizione dei contribuenti un prospetto informativo con il dettaglio della propria posizione e la simulazione del risparmio.

-Dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026: i contribuenti potranno presentare domanda di adesione sul portale di AdER.

-Entro il 28 febbraio 2027: AdER invierà la comunicazione di accoglimento dell’istanza.

-31 marzo 2027: Termine per il pagamento in un’unica soluzione o della prima rata del piano di rateizzazione che potrà prolungarsi fino a 9 anni.

Per il Comune di Genova la massa dei crediti residui affidati ad AdER per il periodo 2000-2023 ammonta a ben 765 milioni di euro. La riscossione legata alla rottamazione non inciderà direttamente sulla spesa corrente del bilancio di previsione, ma genererà un beneficio strutturale nel prossimo futuro.

L’attivazione di misure straordinarie di recupero crediti unita alla digitalizzazione (invio massivo di PEC e notifiche sull’App IO) permetterà al Comune di ridurre l’accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) con conseguente liberazione di risorse.

«Ringrazio gli uffici per la rapidità con cui hanno predisposto l’istruttoria. Nella versione originaria della legge, la rottamazione-quinquies non includeva i crediti dei Comuni affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione- dichiara il vicesindaco Alessandro Terrile- Trattandosi della quasi totalità dei nostri crediti residui, pari a 765 milioni di euro, l’adesione per noi era fondamentale. Non appena la modifica normativa è intervenuta a maggio, abbiamo subito approvato la delibera di giunta. Anche se il termine formale è slittato al 31 luglio, contiamo di portare il voto definitivo in Consiglio Comunale già nella prossima seduta».