Musica, La Rosa Tatuata torna sulle scene: il 26 giugno concerto a Rossiglione

Genova. Venerdì 26 giugno 2026 la storica rock band genovese La Rosa Tatuata segna il suo atteso ritorno sulle scene musicali con un appuntamento da non perdere. Infatti, il gruppo presenterà in anteprima assoluta il nuovo progetto discografico intitolato “Il verso delle cose”. Luogo prescelto per l’anteprima La Vecchia Dogana di Rossiglione con inizio alle ore 21.30.

“Si tratta di un album dal forte valore simbolico, nato dal basso e guidato dalla passione: l’intero lavoro è stato infatti realizzato e prodotto grazie a una fortunata campagna di crowdfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, a dimostrazione del profondo legame e del supporto continuo della community di fan”, dicono da La Rosa Tatuata.

Sul palco della Vecchia Dogana salirà la formazione al completo. La line-up vede Giorgio Ravera (voce e chitarre), Massimiliano Di Fraia (batteria), Michael Tabarroni (basso), Massimo Olivieri (chitarra e lap steel), Filippo Sarti (sax e percussioni) e Andrea Manuelli (tastiere e fisarmonica).

Il concerto di Rossiglione rappresenterà il calcio d’inizio della stagione estiva della band. È già stata ufficializzata la seconda tappa a Roddino (CN) il prossimo 25 luglio, in occasione del festival Mataria ‘d Langa.