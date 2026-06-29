In quaranta alla ronda anti stranieri di Pianderlino: non esclusa l’ipotesi di una regia unica con Quinto

Genova. Non venti ma quaranta persone travisate hanno partecipato alla ronda organizzata a San Fruttuoso che due settimane fa travisata con i caschi e armata di spranghe ha aggredito e picchiato u 17enne minore non accompagnato a Pianderlino.

L’indagine, inizialmente condotta dal commissariato di zona è stata ora affidata agli investigatori della squadra mobile, diretti da Carlo Bartelli e Antonino Porcino. Dai primi accertamenti, che vanno avanti nel massimo riserbo, il gruppo ripreso da una telecamera della zona sarebbe ben più numeroso delle venti persone di cui si è parlato nei primi giorni. Sarebbero invece il doppio, una quarantina in tutto.

Sicuramente del gruppo facevano parte alcuni minorenni ma in gran parte, come aveva raccontato lo stesso 17enne ferito nell’aggressione la maggior parte erano “adulti”.

Gente del quartiere, forse con il supporto di giovani arrivati da fuori. Alcuni sarebbero vicini agli ambienti ultrà, ma solo quando le identificazioni saranno completate si potrà capire chi e quanti hanno organizzato la ronda che ha portato all’aggressione.

L’inchiesta su Pianderlino è coordinata dalla pm Daniela Pischetola mentre al collega Fabrizio Givri è stata affidata l’inchiesta sull’aggressione di Quinto dove una ventina di persone, anche in questo caso con i volti travisati da caschi e passamontagna e alcuni con bastoni in mano, hanno aggredito un gruppo di giovani stranieri e italiani che stavano facendo una festa sul molo davanti ai giardini.

Su questo secondo episodio indagano i carabinieri ma la Procura al momento vuole capire se ci possa essere un’unica regia. Per questo le identificazioni di tutti i partecipanti sono cruciali. Non si tratta di un lavoro breve né semplice, visto che in entrambi i casi ii partecipanti alle spedizioni punitive erano travisati, ma gli investigatori sono fiduciosi rispetto all’esito delle indagini.