Roland Garros, Arnaldi dà forfait per un virus: niente semifinale

Parigi. La sfida più importante della carriera di Matteo Arnaldi si chiude ancora prima che il tennista ligure scenda in campo al Roland Garros: un virus ha messo al tappeto Arnaldi impedendogli di giocare la semifinale contro Flavio Cobolli, che così va direttamente in finale che disputerà domenica contro Alexander Zverev.

“Non mi sono sentito bene ieri sera” ha dichiarato Arnaldi in conferenza stampa.

“Ieri mi sono allenato, mi sentivo bene, poi ho iniziato ad avere problemi di stomaco. Mi sono svegliato all’una, ho vomitato, non riuscivo a dormire. Verso le 6 del mattino sono stato molto male, abbiamo chiamato il medico e mi ha dato delle pastiglie. Speravamo fosse qualcosa che mi avesse fatto male a cena, ma ogni volta che provavo a bere o a mangiare, tornavo in bagno. È dura, per come è andato il torneo, per tutte le ore in campo, mi sentivo bene. Non poter giocare la prima semifinale Slam non lo augurerei a nessuno. Ho provato a vedere se riuscissi ad allenarmi, ma mi gira la testa e se provassi a mangiare sono scuro che starei male”.

Cobolli lo ha ringraziato elogiandolo come esempio di lotta e impegno in tutta la carriera: “Sei l’esempio di un atleta e un professionista eccellente, spero ci sarà l’occasione di fare un’altra grande battaglia”.