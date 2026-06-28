Incidente nel bresciano, morto Roberto Gentile: dipendente di Città Metropolitana e volontario della Cri

Genova. Le ultime notizie in arrivo da Brescia hanno gettato nel lutto il mondo del volontariato della nostra città: Roberto Gentile, 63enne genovese, volontario della Croce Rossa, è morto all’ospedale a seguito delle gravi ferite riportate nel terribile incidente avvenuto ieri notte sulla strada per il raduno di Solferino.

Genitle, volontario da 42 anni e impiegato presso Città Metropolitana di Genova, era partito ieri da Genova, insieme ad altre quattro volontarie, per raggiungere la sede del ritrovo nazionale. Per cause ancora in corso di accertamento, la sua auto è stata colpita violentemente da un altro veicolo ed è stata sbalzata fuori strada. Roberto, le cui condizioni sono sembrate subito critiche, è stato trasportato con elisoccorso all’Ospedale Poliambulanza di Brescia, dove è stata trasportata anche una delle volontarie coinvolte nell’incidente. Le altre due sono state invece trasportate presso l’Ospedale di Desenzano del Garda.

Dopo poche ore, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, Gentile si è spento, lasciando un vuoto enorme nel mondo del volontariato e soprattutto per i tanti colleghi del Comitato di Genova della Croce Rossa e tra i colleghi di Città Metropolitana.” Con profondo dolore, il Presidente, il Consiglio Direttivo, i Volontari, i Dipendenti e tutti i Soci dell’Associazione si stringono attorno alla famiglia di Roberto Gentile per la tragica e improvvisa scomparsa del nostro caro Volontario – si legge nel post affidato ai social dalla direzione del comitato genovese – Per oltre quarantadue anni Roberto ha rappresentato un esempio autentico di dedizione, generosità e spirito di servizio. Sempre presente, preciso, affidabile e disponibile, ha dedicato con discrezione e passione il proprio tempo al bene della comunità, diventando un punto di riferimento per generazioni di volontari. La sua improvvisa scomparsa, a seguito dell’incidente stradale, lascia un vuoto profondo nella Croce Rossa di Genova e in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di condividere con lui il cammino del volontariato. Il suo ricordo continuerà a vivere nei valori che ha saputo testimoniare ogni giorno, con umiltà, competenza e straordinaria umanità. L’Associazione ne custodirà con gratitudine la memoria e si unisce, con sincero affetto, al dolore del fratello e dei familiari, ai quali esprime le più sentite condoglianze. Croce Rossa Genova, è in costante contatto con gli altri feriti coinvolti nell’incidente attualmente inseriti in due diversi ospedali. A loro, l’augurio di una pronta guarigione”.

Il cordoglio di Città Metropolitana

“La Città Metropolitana di Genova esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del collega Roberto Gentile, venuto a mancare a seguito del tragico incidente stradale avvenuto ieri nel Bresciano mentre si stava recando a Solferino per partecipare al tradizionale raduno nazionale della Croce Rossa Italiana, associazione alla quale aveva dedicato oltre quarant’anni della propria vita come volontario. Con Roberto se ne va una figura che ha rappresentato un punto di riferimento per tanti colleghi e per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Sempre disponibile, generoso, riservato e profondamente legato al proprio lavoro, ha attraversato oltre trent’anni di storia dell’Ente, vivendo da protagonista le trasformazioni dalla Provincia alla Città Metropolitana di Genova”.

Questo il messaggio affidato ad una nota stampa da parte della Città Metropolitana di Genova, dove Roberto Gentile lavorava: “Il suo percorso professionale era iniziato come fotografo della Provincia di Genova, ruolo nel quale aveva documentato con passione nei primi anni ’90 la vita istituzionale e il territorio. In seguito, aveva prestato servizio nelle segreterie degli Assessori provinciali, per poi operare presso la Direzione Formazione Professionale nella sede di via Cesarea. Con l’istituzione della Città Metropolitana aveva continuato il proprio percorso nella Segreteria della Direzione Sviluppo Economico e Servizi Informativi, distinguendosi sempre per professionalità, disponibilità e spirito di collaborazione. Accanto all’impegno professionale e al volontariato, coltivava con entusiasmo le sue passioni per la fotografia, che lo aveva accompagnato fin dagli inizi della sua carriera, e per il radiantismo. Era inoltre profondamente legato alla propria famiglia e ai suoi genitori, ai quali ha sempre dedicato grande attenzione e affetto”.

“La Sindaca della Città Metropolitana di Genova, Silvia Salis, i componenti del Consiglio Metropolitano e tutti i dipendenti dell’Ente esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Roberto Gentile, ricordandolo non solo come un collega stimato, ma come una persona che ha saputo incarnare ogni giorno i valori del servizio pubblico, della solidarietà e della disponibilità verso gli altri. La sua umanità, il suo sorriso e la sua generosità resteranno impressi nel ricordo di quanti hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di conoscerlo. L’intera Città Metropolitana di Genova si stringe con affetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e ai volontari della Croce Rossa Italiana, condividendone il dolore e rendendo omaggio all’esempio di dedizione, altruismo e senso del dovere che Roberto ha saputo lasciare nel corso della sua vita. Il suo ricordo continuerà a vivere nelle tante persone che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco e di condividere con lui il valore del servizio alla comunità”.