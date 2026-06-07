Il ristorante pizzeria Piedigrotta inserito tra le prime cento Botteghe Liguri

Genova. Il ristorante pizzeria Piedigrotta, situato in piazza Savonarola nel quartiere della Foce, è stato inserito nel novero delle prime cento attività che hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale di “Bottega Ligure”. L’attestato è stato consegnato nei giorni scorsi nel corso di una cerimonia pubblica alla quale hanno preso parte le autorità cittadine e regionali, volta a valorizzare gli esercizi commerciali e di ristorazione che si sono distinti per la continuità gestionale e il legame con il territorio.

L’assegnazione del titolo giunge a coronamento di un percorso imprenditoriale iniziato nei primi anni Settanta. La storia dell’esercizio commerciale è legata alle vicende della famiglia Vaccaro, originaria di Tramonti, nella Costiera Amalfitana. Dai fondatori la gestione è transitata ai figli e ai nipoti, fino ad arrivare all’attuale assetto che vede impegnati i tre fratelli Raffaele, Giulio e Antonio Vaccaro, coadiuvati dalle consorti Silvana e Carmela. Nel corso di oltre cinquant’anni di attività continuativa, il locale è diventato un punto di riferimento per il quartiere della Foce, registrando il passaggio di diverse generazioni di clienti.

Il riconoscimento inserisce a pieno titolo l’attività di piazza Savonarola nel tessuto storico del commercio genovese. Il riconoscimento di “Bottega Ligure” viene conferito alle attività commerciali e artigianali che documentano decenni di attività continuativa nel territorio regionale. I criteri di selezione includono la conservazione delle caratteristiche storiche, la valorizzazione dei prodotti tipici locali e il mantenimento della continuità gestionale, elementi considerati presidi fondamentali per l’economia e l’identità dei quartieri cittadini.