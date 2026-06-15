Riparte l’Expo Fontanabuona: a Calvari l’edizione zero del rilancio verso il 2027

Genova. Giovedì 11 Giugno, presso la rinnovata Sala Consiliare del Palazzo Municipale di San Colombano Certenoli, si sono riuniti i Sindaci del comprensorio, i rappresentanti del Parco dell’Aveto, degli istituti scolastici e della Città Metropolitana di Genova per discutere il futuro dell’EXPO della Fontanabuona e delle Valli del Tigullio.

A soli dieci giorni dall’insediamento della nuova Amministrazione comunale, è stato presentato un progetto di massima per rilanciare la storica manifestazione che tornerà ad avere sede a Calvari e si svilupperà nell’arco di tre giornate, recuperando lo spirito e la formula delle edizioni storiche. L’edizione 2026 sarà una vera e propria “edizione zero”, pensata per restituire credibilità all’evento, consolidarne il format e gettare le basi per una manifestazione ancora più ambiziosa a partire dal 2027.

Il Sindaco Claudio Solari e la Consigliera comunale con delega al Turismo, Sara Pastorino, hanno inoltre presentato la nuova Direttrice dell’EXPO, Enrica Corsi, figura di riconosciuta esperienza nell’organizzazione di eventi culturali e territoriali. Già Direttrice del Festival della Parola, del Premio Bindi e di numerose altre iniziative di rilievo in Liguria, Enrica Corsi metterà la propria competenza al servizio del rilancio della kermesse di Calvari, che tornerà a identificarsi con il nome storico di “Expo Fontanabuona e valli del Tigullio”.

L’evento si propone come un grande contenitore di esperienze, produzioni locali, enogastronomia, artigianato, cultura e valorizzazione del territorio, coinvolgendo le valli dell’entroterra e il Tigullio in una visione integrata tra costa e aree interne. Determinante il sostegno della Città Metropolitana di Genova, partner strategico del progetto. Per questo il Sindaco Claudio Solari ha voluto esprimere un sentito ringraziamento alla Consigliera delegata Ilaria Bozzo, per l’impegno e il supporto forniti nella definizione del nuovo format, contribuendo a dare forza e credibilità a questa rinnovata visione dell’EXPO. Nei prossimi mesi proseguiranno i lavori organizzativi con il coinvolgimento dei Comuni aderenti, delle imprese, delle associazioni e delle istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di costruire un evento capace di valorizzare le eccellenze della Fontanabuona e del Tigullio e promuovere uno sviluppo sostenibile e condiviso del territorio