Genova. Salgono a sei le rimesse urbane di AMT: terminata la prima fase di lavori, anche l’area della Guglielmetti entra a far parte dei poli aziendali genovesi e, a partire da lunedì 29 giugno, il parco bus in forza a Gavette sarà trasferito nella nuova area di lungobisagno Dalmazia.

Dotata di un presidio manutentivo e di impianti di ultima generazione (lavaggio, distribuzione del carburante, depurazione e trattamento delle acque), la rimessa è attrezzata con fibra ottica e sistema Simon per il monitoraggio della rete urbana su gomma. Presenti anche locali per il personale del movimento e della manutenzione e il servizio di guardiania. Lo spazio, che si estende per circa 17.200 metri quadrati, può ospitare fino a 110 mezzi. Vi faranno riferimento il personale di movimento di Gavette e circa 40 persone addette alla manutenzione e alla pulizia dei mezzi. La seconda fase dei lavori, il cui termine è previsto a dicembre 2027, prevede la realizzazione di una nuova officina e di due nuove palazzine dedicate al personale.

L’apertura della nuova Guglielmetti consentirà di consegnare al Comune di Genova l’area di Gavette liberata per la prosecuzione dei lavori legati al Progetto Assi di Forza. La Guglielmetti si prepara così a diventare uno dei siti della Valbisagno funzionali al trasporto pubblico genovese e al Progetto Assi di Forza, insieme alla rimessa di Gavette e alla nuova officina di Staglieno, che sarà il principale polo manutentivo aziendale. A questi poli si aggiungono le altre rimesse urbane di Mangini, Sampierdarena e Cornigliano, oltre all’area di Campi.