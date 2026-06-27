Rifiuti, in azione le squadre di “pronto intervento”: più lavaggi e pulizia nelle zone turistiche fino a settembre

Genova. Tre squadre operative dedicate, sei operatori in totale e un investimento di quasi 161 mila euro per rafforzare il decoro urbano durante l’estate. È il piano straordinario approvato dal Comune di Genova per far fronte all’aumento dei rifiuti prodotto dal boom turistico nel periodo estivo, con particolare attenzione al centro storico e alle aree cittadine più frequentate.

Tre squadre in azione sino a settembre

L’amministrazione ha affidato ad Amiu un servizio integrativo rispetto a quello già previsto dal contratto di servizio, con l’obiettivo di garantire interventi più rapidi e una maggiore frequenza delle operazioni di pulizia, lavaggio e svuotamento dei cassonetti nel periodo che va dal primo giugno al 15 settembre 2026.

Il costo complessivo dell’operazione è di a 160.994,86 euro, di cui circa 132 mila euro destinati direttamente all’esecuzione del servizio. L’intervento sarà finanziato in larga parte con le risorse dell’ecotassa, il tributo speciale pagato per il conferimento dei rifiuti in discarica. La legge regionale prevede infatti che il 7,5% delle somme incassate dalla Regione venga redistribuito ai Comuni interessati dalla presenza di discariche o impianti di smaltimento per finanziare interventi di miglioramento ambientale, tutela igienico-sanitaria, monitoraggio e gestione dei rifiuti urbani.

Per il 2026 la Regione Liguria ha assegnato al Comune di Genova 123.923,57 euro, provenienti dalla ripartizione dell’ecotassa relativa ai conferimenti effettuati nel 2025. Queste risorse copriranno la parte principale del piano straordinario, mentre la quota restante, pari a circa 37 mila euro, sarà finanziata con fondi del bilancio comunale.

Come funziona la nuova task-force per i rifiuti urbani

Le nuove squadre di pronto intervento saranno dedicate esclusivamente alle attività straordinarie, e non dovranno sottrarre personale ai servizi ordinari di Amiu. Saranno tre, una per ciascuna delle macroaree cittadine – ponente, centro e levante – e saranno composte da due operatori ciascuna, assunti a tempo determinato e part-time. Ogni squadra avrà a disposizione un veicolo leggero attrezzato per i lavaggi e un autocarro a pianale.

L’attività sarà svolta sei giorni su sette, con turni giornalieri di cinque ore, per un totale di 450 ore operative per ciascuna squadra nell’arco delle quindici settimane di servizio.

Gli interventi saranno programmati sulla base delle segnalazioni raccolte sul territorio, del monitoraggio delle situazioni più critiche e delle priorità concordate con il Comune. Tra le attività previste figurano il ripristino del decoro urbano nelle aree degradate, la rimozione di situazioni di criticità igienico-sanitaria, la pulizia del suolo, il lavaggio straordinario delle strade e l’aumento della frequenza di svuotamento delle postazioni dei cassonetti.