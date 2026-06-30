Rifiuti, Recco migliora ancora la raccolta differenziata: la percentuale sale oltre il 72%

Recco. Nei giorni scorsi la Regione ha comunicato che la percentuale di raccolta differenziata nella città di Recco raggiunge il 72,55%, un valore di tutto rispetto, in crescita rispetto agli anni precedenti e tra i migliori dell’intera provincia di Genova.

Un risultato che conferma l’impegno dell’Amministrazione nel migliorare la qualità dei servizi e abituare i cittadini a tenere un corretto comportamento verso la differenziata.

“Il dato regionale conferma che Recco sta lavorando bene – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e il vicesindaco, nonché assessore all’ambiente Edvige Fanin – la raccolta differenziata cresce e si mantiene su livelli molto alti. È un risultato che premia gli sforzi fatti in questi mesi, sia sul fronte delle utenze domestiche sia su quello delle attività commerciali della passeggiata a mare. Abbiamo infatti avviato un sistema di conferimenti riservati per i locali della zona, che stanno utilizzando contenitori dedicati in piazzetta del Capitaneato. Questo ha permesso di alleggerire le stazioni di conferimento destinate alle sole utenze domestiche. Parallelamente, abbiamo completato le disposizioni tecniche alla cabina Loderini per creare un accesso dedicato alle utenze domestiche e commerciali, in vista dell’introduzione del conferimento 24 ore su 24. Un progetto che svilupperemo nel corso dell’anno, con l’obiettivo di attivarlo entro il prossimo inverno. Tutto questo rientra in un percorso di miglioramento continuo. Ringraziamo cittadini e imprese per l’impegno che stanno portando avanti insieme all’Amministrazione. La corretta separazione delle frazioni da riciclare permette di raggiungere risultati importanti e di migliorare costantemente la qualità della raccolta differenziata. Invitiamo chi riscontra difficoltà ad allinearsi alle modalità di conferimento a rivolgersi all’ufficio Ambiente, sempre a disposizione per fornire supporto e informazioni utili, così da contribuire tutti insieme a far crescere ulteriormente i dati della differenziata. Stiamo rendendo più efficiente un sistema che già funziona molto bene, aumentando prestazioni, qualità e quantità della raccolta differenziata”.