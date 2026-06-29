Rifiuti, il comitato San Fruttuoso: “Spazzamento insufficiente, sporcizia sotto i bidoni smart”

Genova. Strade sporche, rifiuti incastrati sotto i “cassonetti smart”, degrado e inefficienza: è quanto denunciato dal direttivo del comitato San Fruttuoso. I cittadini hanno scritto una lettera al municipio, al Comune e all’assessora all’Ambiente Silvia Pericu.

“È trascorso un anno dall’insediamento della nuova giunta, sono passati mesi dall’incontro in municipio da noi richiesto con l’assessora Pericu e la responsabile di zona, riunione durante la quale sono state presentate le criticità – si legge nella nota – erano stati da voi presi precisi impegni che permangono attualmente disattesi”.

“Siamo d’accordo che esistano diversi incivili che non rispettano le regole e abbandonano rifiuti e ingombranti, ma dovrebbe essere implementato il servizio di spazzamento di strade e marciapiedi, raccolta, lavaggio dentro e fuori i bidoni – proseguono dal comitato – la raccolta è insufficiente durante tutta la settimana e, quando passa il camion, i rifiuti che sono sotto i nuovi bidoni restano schiacciati dal riposizionamento automatico quando un addetto dovrebbe pulire sotto risolvendo tale problema”.

“I cestini alle fermate del bus sono assenti e le stesse fermate si trasformano in min-discariche perché il passaggio di pulizia a piedi semplicemente non avviene mai – si legge ancora nella nota – laddove qualche misero cestino è sopravvissuto giace stracolmo. Se è una strategia per scoraggiarne l’uso non funzionerà, i cittadini necessitano dei servizi essenziali per una società civile ed un quartiere puliti”.

Il ComitatoSanFruttuoso attacca: “Facciamo tantissimo per supportarvi ma non possiamo sostituirci al servizio per il quale i cittadini pagano la Tari più cara d’Italia (è la terza più alta ndr), né intendiamo continuare a segnalare quotidianamente i numerosi disservizi come al momento avviene”.

“Gli incivili vanno multati, chi non dichiara o non paga la Tari va denunciato. Ma non siamo disposti ad accettare oltre una simile situazione che, con l’arrivo dell’estate e del caldo, non fa che peggiorare producendo miasmi e facendo proliferare ratti e insetti. Certi della vostra attenzione e di un reale cambio di passo, restiamo in attesa di un riscontro visibile”, concludono dal comitato San Fruttuoso.