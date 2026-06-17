Ricerca, D’Angelo e Kaabour (Pd): “Dal governo tagli e silenzio, difendere il Cnr e i lavoratori di Genova”

Genova. “Le mobilitazioni dei lavoratori del Cnr richiamano l’attenzione sullo stato di sofferenza della ricerca pubblica italiana e sulle responsabilità di un governo che continua a ignorarne bisogni e aspettative. Difenderne il futuro, a maggior ragione a Genova, che ne ospita un’importante sede, significa difendere il futuro della città e della Liguria”. Lo dichiarano Simone D’Angelo, consigliere regionale del Partito Democratico in Liguria, e SiMohamed Kaabour, consigliere comunale del Partito Democratico a Genova dopo la manifestazione a Roma.

“Mentre il precariato continua a rappresentare una componente strutturale del sistema della ricerca, il Governo prosegue sulla strada dei tagli e del definanziamento degli enti pubblici. Le risorse restano insufficienti e manca una visione capace di valorizzare il lavoro di ricercatori, tecnici e personale amministrativo che ogni giorno tengono in piedi il sistema”.

“Al di là della propaganda, la realtà è chiara: chi governa investe poco nella ricerca e molto nell’occupazione delle posizioni di potere. Servono invece più risorse, stabilizzazioni e un confronto serio con i lavoratori sulle scelte che riguardano il futuro del Cnr”.

“Anche le istituzioni territoriali devono fare la propria parte: per questo chiederemo l’urgente convocazione delle commissioni consiliari competenti del Comune di Genova e della Regione Liguria per approfondire il futuro del Cnr sul territorio, ascoltare lavoratrici e lavoratori e costruire una strategia condivisa a sostegno della ricerca pubblica”.

“Saremo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori del Cnr di Genova e di tutto il comparto della ricerca, perché investire nella conoscenza significa investire nel futuro del Paese”, concludono