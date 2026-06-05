Rettore dell’Università di Genova, avanti Piana e Uccelli ma i giochi non sono chiusi

Genova. Michele Piana e Antonio Uccelli sono in pole, al momento, nell’ambito della corsa al rettorato dell’Università di Genova. Ma i giochi non sono ancora chiusi. Il 18 e il 19 giugno la seconda votazione potrebbe (per citare un refrain televisivo) confermare o ribaltare il risultato.

Ma andiamo con ordine. Oggi si è conclusa alle 14 la prima votazione (in forma telematica), risultata valida con 2463 elettori al voto su 2835, pari al 86,88% degli aventi diritto. Per la validità della prima votazione sarebbero stati sufficienti 1418 elettori. I voti non sono “uno vale uno” ma ponderati (per quanto riguarda il personale amministrativo) quindi i risultati vedono dei decimali.

Il risultato della prima votazione ha visto in testa Michele Piana, professore ordinario di Analisi numerica e direttore tecnico del progetto di medicina digitale del ministero della Salute, con 635,72 voti. Dietro di lui, Antonio Uccelli, professore ordinario di Neurologia, ex direttore scientifico del San Martino, con 553,58 voti.

Decisamente alle spalle Emanuela Sasso, professoressa ordinaria di Probabilità e statistica matematica e prorettrice alla Programmazione, con 372,46 voti e Nicoletta Dacrema (172,30 voti), docente di Letteratura tedesca e anche lei prorettrice. Le schede bianche hanno pesato per 34,39 voti.

Non avendo alcun candidato ottenuto un numero di voti che rappresenti la maggioranza assoluta dei voti pesati, gli elettori sono convocati alla seconda votazione, sempre telematica, nei giorni 18 e 19 giugno.

Durante la seconda votazione si ripartirà da zero e se è vero che la logica impone di immaginare che i voti resteranno sostanzialmente invariati, questo ragionamento potrebbe nel caso uno o più candidati dovessero tirarsi indietro, possibilità contemplata dal regolamento.

In caso di ballottaggio alla seconda votaizone la sfida finale fra i due candidati con il maggior numero di preferenze sarà il 2 e 3 luglio. Il nuovo rettore, o la nuova rettrice, che prenderà il posto dell’attuale Federico Delfino, resterà in carica fino al 2032.