Red Bull Cerro Abajo, guida al weekend di urban downhill: percorso, strade chiuse e modifiche ai bus

Genova. Domenica 28 giugno il Red Bull Cerro Abajo torna a Genova per una nuova sfida di urban downhill tra creuze e discese. Gli aspiranti vincitori percorreranno il tracciato inaugurato nel 2024, partendo dalla funicolare del Righi e tagliando il traguardo in largo Zecca.

Red Bull Cerro Abajo, il percorso e le tappe della gara

Un percorso pensato per valorizzare la bellezza degli scorci su Genova e ottenere il massimo dagli atleti in gara, esaltandone tecnica, coraggio e abilità nello “spingere” al massimo, in una sorta di “dialogo” tra l’unicità dei panorami della Superba e quella degli stunt dei rider che si cimenteranno con la gara.

Come detto, il percorso della gara inizia alla fermata della funicolare del Righi. Si scende poi lungo le “Mura Nuove“, costruite nel XVII secolo, con un primo salto che porta i rider nella creuza di salita Superiore San Simone. Si prosegue per salita Emanuele Cavallo, un tratto particolarmente impegnativo, con una ripida pendenza che culmina con un tornante mozzafiato.

Il percorso continua sulla circonvallazione a monte, passando per Spianata Castelletto, “trampolino” che scarica su corso Carbonara, prima di svoltare in vico dell’Incarnazione e raggiungere il traguardo in largo della Zecca. Un tracciato di oltre 2 chilometri che segue idealmente le tracce lasciate da poeti, scrittori, cantautori e uomini che hanno costruito l’identità della Superba.

Una mappa “culturale” per scoprire gli scorci di Genova

Grazie alla collaborazione tra Red Bull e Treccani, infatti, è stata realizzata una speciale mappa culturale del tracciato del Red Bull Cerro Abajo. Un progetto editoriale che vuole accompagnare il pubblico alla scoperta dei luoghi attraversati dalla competizione, un viaggio culturale che permette di leggere la città attraverso storie senza tempo.

Da Montale a De André, da Bresh a Vialli sino a Olly e Don Gallo, la mappa aiuta a godersi il percorso anche attraverso gli occhi di personaggi che hanno fatto la storia di Genova.

Come cambia la viabilità per il Red Bull Cerro Abajo

Dal punto di vista della viabilità, il Comune ha adottato una serie di misure per consentire lo svolgimento del Red Bull Cerro Abajo, imponendo divieti di transito e di sosta già a partire da venerdì 26 giugno.

1)Dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle 14.00 alle 17.30 di venerdì 26 giugno, al fine di testare le strutture funzionali all’evento e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di transito veicolare in:

– salita Superiore di S. Simone da largo Caproni fino all’intersezione con via Domenico Chiodo

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso fra via Paride Salvago e via Oberto Cancelliere

– da piazza Goffredo Villa ai civici 20-22 di corso Carbonara.

2) Dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di sabato 27 giugno e dalle ore 7.30 alle ore 22.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale nelle seguenti vie:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo da salita Superiore di S. Simone a salita Emanuele Cavallo

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– via Lorenzo Costa nel tratto tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e corso Carbonara fino al civico 18

– salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– via Carlo Targa

– largo della Zecca.

3) Sospensione delle ordinanze di via Balbi e di via Interiano per consentire alla Polizia Locale, in caso di necessità, il transito di qualsiasi tipologia di veicolo sabato 27 giugno e domenica 28 giugno in orario 8.00-19.00.

4) Istituzione del divieto di transito veicolare – eccetto per i residenti e titolari di proprietà laterali – sabato 27 giugno e domenica 28 giugno, in orario 8.00-19.00, nelle seguenti vie:

– via Piaggio nel tratto compreso tra via Paride Salvago e via Domenico Chiodo

– via Lorenzo Costa nel tratto compreso tra salita Accinelli e via Oberto Cancelliere

– via Vallechiara

– via Carlo Targa

– galleria Garibaldi

– via Cairoli nel tratto compreso tra via S. Siro e largo Zecca

– salita Superiore Rondinella.

5) Sono istituite le aperture al traffico pedonale:

– sabato 27 giugno dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00

– domenica 28 giugno dalle ore 7.30 alle ore 10.30, dalle ore 13.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

Il transito pedonale in questo lasso di tempo sarà sempre gestito e monitorato dalla Polizia Locale, che valuterà caso per caso la fattibilità.

6a) Dalle ore 1.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è istituito il divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti su tutto il percorso di gara:

– largo Caproni

– mura delle Chiappe nel tratto compreso tra largo Caproni e il civico 47 della stessa

– salita Superiore di S. Simone

– via Domenico Chiodo, nel tratto compreso tra salita Superiore di S. Simone e salita Emanuele Cavallo

– salita Emanuele Cavallo

– salita Superiore di S. Gerolamo

– piazza Goffredo Villa

– corso Carbonara nel tratto compreso tra piazza Goffredo Villa e salita dell’Incarnazione

– salita delle Monache Turchine

– salita dell’Incarnazione

– salita di S. Nicolosio

– via Edilio Raggio

– largo della Zecca.

6b) Istituzione senso unico alternato in piazza Goffredo Villa nel viale antistante i civici 27 e 29 e in via Targa nel tratto compreso tra via Polleri e il civico 19 di via Targa stessa, al fine di consentire l’accesso ai box presenti al civico 19.

6c) Sospensione dell’obbligo di svolta a levante per i bus di linea allo sbocco dei Giardini Pellizzari su corso Firenze.

7) Dalle ore 7.00 di sabato 27 giugno alle ore 21.00 di domenica 28 giugno e comunque fino a cessate esigenze legate alla manifestazione, è disposto il temporaneo spostamento degli stalli di sosta per disabili personalizzati contrassegnati dai numeri 5022 e 18137 sopra il Belvedere di corso Carbonara così come mostrato nell’immagine allegata in fondo all’articolo.

Le modifiche alle linee Amt

In occasione del Red Bull Cerro Abajo anche i percorsi degli autobus subiranno delle variazioni.

Sabato 27 giugno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e domenica 28 giugno dalle ore 07.30 alle ore 22.00 (e comunque fino a cessate esigenze), le linee 18, 18/, 20, 34, 35, 35/, 36, 39, 40, 374, 375, 377, 606, 618, 634, 635, 640, 641, 727 e Volabus modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18 e 18/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Duca d’Aosta, piazza Delle Americhe, via Canevari dove riprendono regolare percorso.

Linea 20 (solo sabato 27 giugno)

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Balbi dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, corso Buenos Aires, dove riprendono regolare percorso.

Linea 34 e 634

La linea svolge servizio come linea circolare sul seguente percorso: piazzale Resasco, via Piacenza, via Bobbio, via Montaldo, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, galleria Bixio, piazza Portello, via Interiano, piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma, piazza Corvetto, via Assarotti, piazza Manin, via Montaldo, via Bobbio, via Piacenza, piazzale Resasco.

Linee 35, 35/ e 635

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Balbi dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Vannucci (capolinea).

Linee 36 e 606

Direzione ponente: i bus, giunti in via Assarotti, proseguono per piazza Manin, dove effettuano capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Manin, proseguono per via Assarotti, dove riprendono regolare percorso.

Viene inoltre attivato un collegamento bus tra via Fanti d’Italia e San Nicola.

Linee 39, 40 e 640

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Polleri, proseguono per via Balbi, via Doria, via Fanti d’Italia, via Alpini d’Italia, via Gramsci, sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi.

Linea 374

La linea svolge servizio come linea circolare sul seguente percorso: piazza Manin (capolinea provvisorio), corso Armellini, corso Solferino, corso Magenta, corso Paganini, via Acquarone, via Cancelliere, passo Barsanti, corso Paganini, corso Magenta, corso Solferino, corso Armellini, piazza Manin (capolinea provvisorio).

Linea 375

La linea svolge servizio come linea circolare sul seguente percorso: San Nicola (capolinea provvisorio), corso Firenze, via Salvago, via Piaggio, via Salvago, corso Firenze, San Nicola (capolinea provvisorio).

Linea 377

La linea svolge servizio come linea circolare sul seguente percorso: San Nicola (capolinea provvisorio), via Strozzi, via Stallo, via Ausonia, via Stallo, via Strozzi, San Nicola (capolinea provvisorio).

Linea 618 (domenica 28 giugno)

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Balbi, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, via Duca d’Aosta, piazza Delle Americhe, via Canevari dove riprendono regolare percorso.

Linea 641 (domenica 28 giugno)

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, sottopasso di via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, via Balbi, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, viale Brigate Partigiane, viale Brigata Bisagno, corso Buenos Aires dove riprendono regolare percorso.

Linee 727 e Volabus

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, transitano per via Ceccardi, piazza Dante, via D’Annunzio, corso Quadrio, sottopasso di Caricamento, via Gramsci, via delle Fontane, piazza della Nunziata, dove riprendono regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in via Gramsci, proseguono per sottopasso di Caricamento, piazza Cavour, corso Quadrio, corso Saffi, via Vannucci, via Volta, piazza Alessi, corso Podestà, piazza Corvetto, via SS. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, via Fiume, via Cadorna, viale Duca d’Aosta, piazza delle Americhe, piazza Verdi.

Ricordiamo che, come già comunicato, la funicolare Zecca-Righi, durante lo svolgimento della manifestazione, subirà le seguenti sospensioni:

sabato 27 giugno: dalle 12.00 (ultima corsa) alle 18.40 (ripartenza)

(ultima corsa) (ripartenza) domenica 28 giugno: dalle 09.00 (ultima corsa) alle 19.00 (ripartenza)

La ripresa del servizio potrebbe subire lievi ritardi in base all’andamento della manifestazione.

Sabato 27 giugno dalle ore 08.00 alle ore 19.00 e domenica 28 giugno dalle ore 08.00 alle ore 21.00 (comprese quindi le fasce orarie di sospensione della funicolare) viene attivata la linea bus F1 per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori.

La linea F1 svolge servizio in modalità circolare sul seguente percorso:

Direzione monte: piazza Bandiera (capolinea), piazza della Nunziata, via Polleri, via Brignole De Ferrari, corso Carbonara, via Pastorino, piazzale Brignole (Albergo dei poveri), corso Dogali, corso Ugo Bassi, via Spinola, via Napoli, via Saporiti, via Bassano, via Paleocapa, via Carbone, via della Cella, Belvedere da Passano, via Giusso, via Costanzi, via Mura delle Chiappe, largo Caproni (capolinea). Direzione mare: largo Caproni (capolinea), via Mura delle Chiappe, via Costanzi, via Giusso, Belvedere da Passano, via della Cella, via Carbone, via Paleocapa, via Bassano, via Saporiti, via Napoli, via Spinola, corso Ugo Bassi, corso Dogali, piazzale Brignole (Albergo dei Poveri), via Pastorino, corso Carbonara, via Brignole De Ferrari, via Polleri, piazza Bandiera (capolinea).