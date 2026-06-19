  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Luogo simbolo

Recco, la scogliera dei Genovesi torna fruibile

Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scogliera dopo i danni a causa delle mareggiate

recco

Recco. Sono terminati i lavori di riqualificazione alla scogliera dei Genovesi, un intervento necessario dopo i danni provocati dalle mareggiate invernali, che avevano compromesso le piattaforme, le strutture di accesso e le ringhiere di protezione.

“L’area è stata completamente ripristinata, rimessa in sicurezza e resa nuovamente disponibile per l’utilizzo turistico e ricreativo. È uno spazio molto frequentato, soprattutto in estate, e meritava un intervento che ne garantisse piena fruibilità. Ringrazio l’assessore al demanio Giuseppe Rotunno e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli per aver seguito con attenzione tutte le fasi dell’intervento ” afferma il sindaco Carlo Gandolfo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.