Recco, la città nel progetto regionale per la lotta alle zanzare. Al via i trattamenti antilarvali

Recco. Una buona notizia arriva da Regione Liguria perché il Comune di Recco, insieme ad altri Comuni liguri, tra cui Albenga, Levanto e Sestri Levante, è stato individuato tra i territori coinvolti nel progetto regionale di prevenzione e contrasto alle zanzare tramite trattamenti antilarvali.

Con il finanziamento regionale, la Cooperativa Sociale Il Rastrello è stata incaricata dell’esecuzione operativa degli interventi per tutta la stagione 2026. Il progetto prevede l’avvio, entro il mese di giugno, di una serie di trattamenti antilarvali nelle principali aree a rischio, in particolare caditoie, tombini, ristagni d’acqua. Si tratta di un’attività fondamentale per ridurre in modo significativo la presenza degli insetti adulti e contribuendo a limitare il rischio legato alla diffusione di arbovirosi (malattie causate da virus trasmessi all’uomo e agli animali tramite la puntura di zanzare o zecche).

“Accogliamo con soddisfazione l’inserimento di Recco nel progetto regionale dedicato ai trattamenti antilarvali – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – gli interventi che saranno eseguiti oltre a contenere la proliferazione delle zanzare permettono di migliorare il benessere e la vivibilità degli spazi urbani per cittadini e visitatore. Ringraziamo Regione Liguria per l’attenzione rivolta al nostro territorio”.