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Trattamento

Recco, la città nel progetto regionale per la lotta alle zanzare. Al via i trattamenti antilarvali

Il progetto prevede l'avvio, entro il mese di giugno, di una serie di trattamenti antilarvali nelle principali aree a rischio, in particolare caditoie, tombini, ristagni d'acqua

zanzara giapponese fonte greenme.it

Recco. Una buona notizia arriva da Regione Liguria perché il Comune di Recco, insieme ad altri Comuni liguri, tra cui Albenga, Levanto e Sestri Levante, è stato individuato tra i territori coinvolti nel progetto regionale di prevenzione e contrasto alle zanzare tramite trattamenti antilarvali.

Con il finanziamento regionale, la Cooperativa Sociale Il Rastrello è stata incaricata dell’esecuzione operativa degli interventi per tutta la stagione 2026. Il progetto prevede l’avvio, entro il mese di giugno, di una serie di trattamenti antilarvali nelle principali aree a rischio, in particolare caditoie, tombini, ristagni d’acqua. Si tratta di un’attività fondamentale per ridurre in modo significativo la presenza degli insetti adulti e contribuendo a limitare il rischio legato alla diffusione di arbovirosi (malattie causate da virus trasmessi all’uomo e agli animali tramite la puntura di zanzare o zecche).

“Accogliamo con soddisfazione l’inserimento di Recco nel progetto regionale dedicato ai trattamenti antilarvali – affermano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – gli interventi che saranno eseguiti oltre a contenere la proliferazione delle zanzare permettono di migliorare il benessere e la vivibilità degli spazi urbani per cittadini e visitatore. Ringraziamo Regione Liguria per l’attenzione rivolta al nostro territorio”.

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