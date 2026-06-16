Recco, incontro pubblico sul piano di emergenza comunale

Genova. Venerdì 19 giugno, alle ore 18.30, nella Sala Franco Lavoratori, l’Amministrazione comunale presenterà alla cittadinanza il “Piano di Emergenza Comunale”. L’obiettivo del piano è l’individuazione dei rischi e degli scenari presenti sul territorio e delle risorse disponibili in caso d’emergenza, l’organizzazione delle procedure e delle attività di monitoraggio del territorio e dell’assistenza alla popolazione.

Un incontro pensato per rendere i cittadini parte attiva del sistema di protezione civile locale.

“Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo incontro, perché conoscere il Piano di Emergenza significa essere più consapevoli e più preparati – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – la sicurezza del territorio passa anche dalla collaborazione tra istituzioni e cittadini. Questo appuntamento è un’occasione importante per comprendere come funziona il sistema di protezione civile e quali comportamenti adottare in caso di necessità. Ringrazio Luisa Capurro consigliere delegato alla redazione del piano per il grande lavoro svolto in questi mesi, insieme agli uffici, e per quanto farà ancora per monitorare e aggiornare il piano stesso”.